28 февраля: «Гора щенков» и кольцо времени

Доброе утро! Завершаем трудовую неделю, а вместе с ней и самый короткий месяц в году. А еще не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до 0 градусов, в субботу ожидается аналогичная погода, а в воскресенье могут быть осадки в виде снега.

Скала на берегу реки Янцзы в Китае неожиданно привлекла внимание пользователей социальных сетей благодаря своему поразительному сходству с грустной собакой. Этот необычный феномен стал настоящей сенсацией, и теперь туристы со всего мира стремятся запечатлеть момент рядом с «Горой щенков».

Все началось, когда дизайнер из Шанхая, заметив уникальную форму скалы, опубликовал фотографию с подписью «Гора щенков». Его креативное сравнение быстро стало вирусным, и вскоре пользователи начали делиться своими собственными снимками этой природной достопримечательности. Многие из них даже привозят своих домашних питомцев, чтобы сделать забавные фотографии на фоне «грустного щенка», как прозвали скалу в интернете.

Скала, расположенная в живописном районе реки Янцзы, теперь привлекает не только любителей природы, но и фотографов, искателей приключений и просто любителей забавных моментов. Туристы с радостью позируют рядом со скалой, создавая уникальные композиции, где их собаки «общаются» с воображаемым щенком.

Сегодня слушаем Kavinsky - Nightcall.

В мире часов, где традиционные формы и дизайны уже давно стали привычными, компания Casio решила удивить своих поклонников и любителей нестандартных решений новинкой CRW001-1 в форме кольца.

Но уникальность этих часов не ограничивается только дизайном. Casio CRW001-1 работают на одном заряде целых два года, что делает их идеальными для тех, кто ценит долговечность и надежность.

С ценой в $120 (около 10 тысяч рублей) Casio CRW001-1 быстро завоевали популярность, и, как следствие, были раскуплены в кратчайшие сроки. Теперь многие поклонники бренда и просто любители оригинальных аксессуаров вынуждены охотиться за перекупами, чтобы заполучить эту уникальную модель.

Масленица — это время радости, угощений и встреч с родными и друзьями. Мы подготовили для вас подборку ярких фотографий, чтобы вы смогли проникнуться атмосферой праздника и получить заряд хорошего настроения.

Вкусного настроения!