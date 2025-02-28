Даже менингит! Инфекционист назвал последствия неправильного лечения синусита

В сезон гриппа и ОРВИ особенно распространены и синуситы. Чем они отличаются от обычного насморка? Как определить синусит и к каким последствиям может привести запущенная стадия этого заболевания – рассказывает Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист ИНВИТРО.

Что такое синусит?

Синусит — это воспаление одной или нескольких пазух носа: гайморовых, фронтальных, этмоидальнах. Это одно из регулярно встречающихся осложнений респираторных инфекций. Оно возникает потому, что придаточные пазухи носа связаны системой воздушного сообщения с носовыми ходами. Если при респираторной инфекции носовое дыхание затруднено, там много слизистого или гнойного отделяемого, соответственно микроорганизмы в пазухах задерживаются, не происходит нормального движения воздуха, и в пазухах может скапливаться болезнетворная флора, которая и вызывает воспаления. Чаще всего синусит имеет бактериальную природу.



Какие симптомы у синусита? Как его отличить от обычного насморка?

Распространенные симптомы синусита — головная боль, которая локализуется в зависимости от того, какие пазухи поражены: боли в околоносовой области или в области лба. Также могут возникать лихорадка, при этом температура может быть самой разной степени интенсивности, затрудненное носовое дыхание и интоксикационный синдром.

Какие исследования нужно провести?

Синусит отличается от обычного насморка тем, что насморка как такового не очень много. Дыхание выражено затруднено, выражено болит голова, может возникать ощущение распирания, но при этом отделяемого не много. Для диагностики используются инструментальные методы исследования. Это может быть компьютерная томография придаточных пазух носа, менее информативный рентген или магнитно-резонансная томография, которая покажет даже слизистые выстилающие пазухи и протоки.

Специализированный ЛОР-осмотр также может многое прояснить.

Как лечат синусит? Всегда ли назначают антибиотики? Какие?

Если мы говорим про бактериальные синуситы, то терапия будет включать курс антибиотиков. Причем длительность может быть от 10 дней и дольше. Также важно обеспечить нормальное носовое дыхание. Если синусит не разрешается в течение 2-3 недель, нарастает отек и гнойная отделяемая в пазухах, то ЛОРы могут проводить эпилозию придаточных пазух носа при необходимости.

Антибиотики назначаются не всегда, если синусит вирусной природы, здесь необходима симптоматическая терапия и наблюдение. Но ситуация оценивается по совокупности клинических проявлений, можно посмотреть результаты анализов крови, если там воспалительных изменений нет, то синусит можно лечить без антибиотика. Но, чаще антибиотики все-таки назначаются.

Может ли синусит угрожать жизни? Каким образом?

Синусит неприятен тем, что придаточные пазухи носа, особенно фронтальная, этноидальная, расположены близко к центральной нервной системе, к мозгу. Если вдруг идет прорыв из пазухи вовне, то может возникнуть вторичный гнойный менингит, менингоэнцефалит. То есть процесс из пазухи может перейти на оболочки головного мозга, либо на сам головной мозг, и это уже тяжелое осложнение.

Вторичный менингит при синуситах, к сожалению, встречается, если синусит неправильно лечен, либо вообще не лечен. И это уже та ситуация, которая требует обязательного стационарного лечения, как правило, в палатах интенсивной терапии. Возможно и оперативное лечение, если возникнет необходимость раздренировать очаг: нужно будет раскрыть пазуху и убирать гной. Без этого вторичное поражение центральной нервной системы не лечится.

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