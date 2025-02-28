Echoes and Signals
1 марта в «Октаве» выступит группа Echoes and Signals — музыкальный проект российского гитариста, вокалиста и звукорежиссера Федора Кивокурцева.
Группа играет в стиле progressive rock. Во время концертных выступлений группа делила сцену с Pain of Salvation (Швеция), Long Distance Calling (Германия), Sólstafir (Исландия). Альбомы группы сделаны в тесном сотрудничестве с одним из лучших саунд-продюсеров России Александром Перфильевым (работал с Ёлка, Therr Maitz, Guru Groove Foundation).
Живой звук. Новый формат. Музыка, от которой пробирает до мурашек.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 марта 2025, суббота
19:00
22 февраля - 2 марта
17 августа - 5 марта 2023
12 февраля - 5 марта
26 мая - 7 марта 2024
27 февраля - 5 марта
8 марта, суббота 00:00