Ночная лыжная гонка
1 марта в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная «Ночная лыжная гонка».
На старт соревнований выйдет более 700 любителей активного и здорового образа жизни. Все дистанции пройдут по освещенному кругу 2,5 км.
Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 500 м, 1 км и 2,5 км.
Для участия нужна регистрация. Подробности — по ссылке.
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
1 марта 2025, суббота
18:00
22 февраля - 2 марта
17 августа - 5 марта 2023
12 февраля - 5 марта
26 мая - 7 марта 2024
27 февраля - 5 марта
8 марта, суббота 00:00