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Ночная лыжная гонка

Ночная лыжная гонка

1 марта в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная «Ночная лыжная гонка».

На старт соревнований выйдет более 700 любителей активного и здорового образа жизни. Все дистанции пройдут по освещенному кругу 2,5 км.

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 500 м, 1 км и 2,5 км.

Для участия нужна регистрация. Подробности — по ссылке.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
1 марта 2025, суббота
18:00
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