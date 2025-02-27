1 марта в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная «Ночная лыжная гонка».

На старт соревнований выйдет более 700 любителей активного и здорового образа жизни. Все дистанции пройдут по освещенному кругу 2,5 км.

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 500 м, 1 км и 2,5 км.

Для участия нужна регистрация. Подробности — по ссылке.