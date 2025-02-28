Масленица-2025 и концерт группы КняZz: выходные в Туле

А еще Ночная лыжная гонка и Открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Когда: с 28 февраля по 2 марта. Где: Тула.



С 28 февраля по 2 марта в Туле широко отметят Масленицу. Публикуем полную программу. КняZz Когда: 2 марта, воскресенье, 18.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 2000 руб.



2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz». Открытый микрофон Когда: 28 февраля, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

28 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». МАСЛЁНКА FEST Когда: 1 марта, суббота, 12.00. Где: Курорт «Заокские поля».



1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами. Ночная лыжная гонка Когда: 1 марта, суббота, 18.00. Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

1 марта в «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная Ночная лыжная гонка. Echoes and Signals Когда: 1 марта, суббота, 19.00. Где: Кластер «Октава».

1 марта в «Октаве» выступит группа Echoes and Signals — музыкальный проект российского гитариста, вокалиста и звукорежиссера Федора Кивокурцева. Масленица в «Добродее» Когда: 2 марта, воскресенье, 12.00. Где: Ремесленный двор «Добродей». 2 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят Масленицу. У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и Петрушки, которые предложат присоединиться к всеобщему веселью и поучаствовать в квесте «В поисках Масленицы». Белые ночи Когда: 2 марта, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.



2 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Весенний модный показ Когда: 1 марта, суббота, 13.00. Где: Тульский музей изобразительных искусств.



1 марта в Тульском музее изобразительных искусств fashion-стилист Ирина Богацкая проведет презентацию последних коллекций российских дизайнеров и тульских магазинов одежды. Стилист расскажет об актуальных трендах грядущего сезона и поделится секретами стилизации образов.

а что в кино? Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.