Масленица-2025 и концерт группы КняZz: выходные в Туле

Масленица-2025
Где: Тула.
С 28 февраля по 2 марта в Туле широко отметят Масленицу. Публикуем полную программу.
КняZz
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.
2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz».
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
28 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
МАСЛЁНКА FEST
Где: Курорт «Заокские поля».
1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.
Ночная лыжная гонка
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
1 марта в «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная Ночная лыжная гонка.
Echoes and Signals
Где: Кластер «Октава».
1 марта в «Октаве» выступит группа Echoes and Signals — музыкальный проект российского гитариста, вокалиста и звукорежиссера Федора Кивокурцева.
Масленица в «Добродее»
Где: Ремесленный двор «Добродей».
2 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят Масленицу.
У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и Петрушки, которые предложат присоединиться к всеобщему веселью и поучаствовать в квесте «В поисках Масленицы».
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
2 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Весенний модный показ
Где: Тульский музей изобразительных искусств.
1 марта в Тульском музее изобразительных искусств fashion-стилист Ирина Богацкая проведет презентацию последних коллекций российских дизайнеров и тульских магазинов одежды. Стилист расскажет об актуальных трендах грядущего сезона и поделится секретами стилизации образов.