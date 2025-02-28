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Масленица-2025 и концерт группы КняZz: выходные в Туле

Масленица-2025 и концерт группы КняZz: выходные в Туле

А еще Ночная лыжная гонка и Открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Масленица-2025

Когда: с 28 февраля по 2 марта.

Где: Тула.

Масленица 2025

С 28 февраля по 2 марта в Туле широко отметят Масленицу. Публикуем полную программу.

 

КняZz

Когда: 2 марта, воскресенье, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.

КняZz

2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz».

 

Открытый микрофон

Когда: 28 февраля, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

28 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

МАСЛЁНКА FEST

Когда: 1 марта, суббота, 12.00.

Где: Курорт «Заокские поля».

МАСЛЁНКА FEST

1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.

 

Ночная лыжная гонка

Когда: 1 марта, суббота, 18.00.

Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

Ночная лыжная гонка

1 марта в «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная Ночная лыжная гонка.

 

Echoes and Signals

Когда: 1 марта, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

Echoes and Signals

1 марта в «Октаве» выступит группа Echoes and Signals — музыкальный проект российского гитариста, вокалиста и звукорежиссера Федора Кивокурцева.

 

Масленица в «Добродее»

Когда: 2 марта, воскресенье, 12.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Масленица в «Добродее»

2 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят Масленицу

У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и Петрушки, которые предложат присоединиться к всеобщему веселью и поучаствовать в квесте «В поисках Масленицы». 

 

Белые ночи

Когда: 2 марта, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

2 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

 

Весенний модный показ

Когда: 1 марта, суббота, 13.00.

Где: Тульский музей изобразительных искусств.

Весенний модный показ

1 марта в Тульском музее изобразительных искусств fashion-стилист Ирина Богацкая проведет презентацию последних коллекций российских дизайнеров и тульских магазинов одежды. Стилист расскажет об актуальных трендах грядущего сезона и поделится секретами стилизации образов.

 

а что в кино?

Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

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вчера, в 08:30 0
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