В ЖК «Суворовский» от ОСТ сдан еще один дом: ключи уже у дольщиков

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Вручение ключей дольщикам очередного дома в ЖК «Суворовский» прошло в минувшие выходные. Больше семидесяти будущих жителей пришли, чтобы впервые увидеть свой дом и квартиры.

И здесь есть на что посмотреть. Стильный фасад и подъезды, удобные планировки, обустроенная территория и развитая инфраструктура вокруг. Неслучайно именно этот ЖК считается флагманским у ГК «ОСТ».

Яна Брустина, коммерческий директор Группы компаний «ОСТ»:

— «Суворовский» — один из наших любимых проектов. Его отличает, во-первых, благоустройство территории. Если вы пройдете между нашими домами, удивитесь, насколько здесь красиво. Во-вторых, «Суворовский» — семейный микрорайон. Здесь есть все для комфортной жизни с детьми — современная школа, детские сады, магазины, аптеки. А хорошая транспортная развязка позволяет быстро добраться в разные районы Тулы.

17-й дом, дольщикам которого мы вручаем ключи, сдан на два года раньше запланированного срока.

Сегодня мы работаем в режиме «одного окна»: будущие жильцы могут сразу же получить услуги по оценке квартиры, сдать документы на регистрацию, а также оформить страховку. Это быстро и удобно!

Павел Рытенко, директор по строительству ГК «ОСТ»:

— Это уже тринадцатый по счету дом, построенный ГК «ОСТ» в ЖК «Суворовский». Здесь есть вся нужная для жизни инфраструктура: большие и маленькие магазины, ПВЗ; в прошлом году построили конечную автобусную остановку и разворотное кольцо. А недавно открылась уютная кофейня рядом с местом, где в будущем появится аллея. В ней будут места для отдыха детей и взрослых. Также в планах — строительство набережной, проект уже утвержден.

Все дольщики ушли в хорошем настроении. Помимо долгожданных ключей, они получили еще и приятные подарки от ГК «ОСТ»: сертификаты от «ОСТ I Ремонт» на сумму 25 тысяч рублей и сертификаты на покупку квартиры в жилых комплексах компании на 50 тысяч рублей, которые они могут передать своим близким и знакомым, тем, кого хотели бы видеть в числе соседей.

Екатерина Исаева:

— Мы купили квартиру в декабре 2023 года. Мы планируем ее сдавать, поэтому район нам нужен хороший. «Суворовский» советовали многие наши знакомые. Когда приехали выбирать планировку, дом был еще на этапе котлована, а свободных квартир оставалось всего две! Мы решили, что это знак, — значит, застройщику доверяют!

Сегодня мы впервые увидели квартиру. Были удивлены — стены ровные, хорошее качество стяжки на полу.

Сейчас подъезды выглядят стильно и красиво. О сохранности их в первозданном виде позаботится управляющая компания «ОСТ I Сервис».

Светлана Галкина, генеральный директор управляющей компании «ОСТ I Сервис»:

— Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов, следим за их санитарным состоянием, эксплуатацией инженерных коммуникаций, проводим уборку территорий и мест общего пользования. Квадратные метры обслуживаемой площади постоянно прибавляются, и мы делаем все возможное для удобства жителей домов. Так, например, у нас появилось мобильное приложение, в котором жители могут оставлять заявки или сообщать о проблемах. Мы реагируем на все обращения в режиме онлайн.

Быть на связи сейчас важно, поэтому у нас есть еще и телеграм-канал, в котором мы сообщаем о мероприятиях или каких-то нововведениях. Наша задача — предоставить жителям сервис высокого качества, и мы с этим справляемся.

В сданном доме проданы все квартиры, но вы еще можете стать жителем ЖК «Суворовский».

Сейчас здесь строятся целых три дома с отличными планировками и видами из окон. Не упустите возможность стать частью развивающегося микрорайона!

Центральный офис продаж ГК «ОСТ»:

Тула, ул. Советская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 545-545.

ost71.ru

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