Современная поэзия в трактовке коллектива «Июльансамбль» (МХАТ). Это музыкальный проект мастерской Виктора Рыжакова — постоянных резидентов Центра им. Вс. Мейерхольда.

«Чёстихи: любить» — музыкально-поэтический спектакль в исполнении «Июльансамбля», проекта, организованного выпускниками курса Виктора Рыжакова при Школе-студии МХАТ. Мастерская Рыжакова хорошо известна публике своими смелыми экспериментальными постановками: «12 подвигов Гагарина», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «5 рассказов о любви» и другими.

Основа спектакля «Чёстихи: любить» — актуальная российская поэзия: в постановке использованы тексты более 15 современных авторов. Через стихи современных авторов молодые артисты пытаются сложить картину мира современного человека. Они заявляют, что через поэзию можно услышать что-то действительно важное о сегодняшнем дне и людях, проживающих в этом трагическом и безумном времени. Музыкально-поэтический коллаж превращается в своеобразное откровение молодых и дерзких, в честный разговор о том, чем живет новое поколение.

«Когда ты молод, то и слова, и песни – все снова становится важно, и «все снова» – все бесконечно и по кругу. Это спектакль-исследование «времени настоящего», времени – «когда, что говорить – если все уже сказано», «когда, что петь, если ноты и аккорды закончились до нас», «когда мир состарился». Но главное – времени, когда тебе 20 лет», — отмечают резиденты Центра им. Вс. Мейерхольда.

В спектакле прозвучат стихи: Дмитрия Веденяпина, Дениса Безносова, Алексея Денисова, Марианны Гейде, Владимира Горохова, Федора Сваровского, Дмитрия Воденникова, Натальи Боевой, Алевтины Кудряшевой, Владимира Строчкова, Нины Искренко, Андрея Родионова, Бориса Рыжего, Анны Логвиновой, Елены Фанайловой, Анны Русс, Яшки Казанова, Веры Павловой, Ольги Сульчинской и др.

Стоимость билета — 400 рублей.