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Полумарафон «Оружейная столица»

Полумарафон «Оружейная столица»

На День города с площади Ленина стартует полумарафон «Оружейная столица». В забеге примут участие взрослые и дети. Трасса проходит по центральным улицам, мимо самых красивых мест исторической части города и, конечно, по новой набережной.

 

Украшенные улицы, море развлечений, позитивные туляки и атмосфера большого праздника — вот что будет задавать настроение забегу!

Участников ждёт потрясающий пейзаж на протяжении всего забега независимо от погоды!

Открытие соревнований состоится в 7.50

Полная программа:

07.00 — Выдача стартовых пакетов на месте старта
07.50 — Открытие соревнований
08.15 — Старт детского забега 300 м
08.30 — Старт детского забега 600 м
08.45 — Старт VIP забега 872 м
09.00 — Старт забегов на 5 км, 10 км и 21,1 км
09.50 — Награждение победителей на дистанции 5 км
10.10 — Награждение победителей на дистанции 10 км
10.50 — Награждение победителей полумарафона
12.00 — Закрытие соревнований

Предварительная выдача стартовых пакетов пройдёт 7 сентября на территории Тульского Кремля с 16:00 до 20:00

Стоимость: детский забег — 800 р., взрослые: на 5 км — 1100 р.; на 10 км — 1300 р.; на 21.1 км — 1500 р. необходима предварительная регистрация

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
8 сентября 2018, суббота
07:00
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