На День города с площади Ленина стартует полумарафон «Оружейная столица». В забеге примут участие взрослые и дети. Трасса проходит по центральным улицам, мимо самых красивых мест исторической части города и, конечно, по новой набережной.

Украшенные улицы, море развлечений, позитивные туляки и атмосфера большого праздника — вот что будет задавать настроение забегу!



Участников ждёт потрясающий пейзаж на протяжении всего забега независимо от погоды!

Открытие соревнований состоится в 7.50

Полная программа:



07.00 — Выдача стартовых пакетов на месте старта

07.50 — Открытие соревнований

08.15 — Старт детского забега 300 м

08.30 — Старт детского забега 600 м

08.45 — Старт VIP забега 872 м

09.00 — Старт забегов на 5 км, 10 км и 21,1 км

09.50 — Награждение победителей на дистанции 5 км

10.10 — Награждение победителей на дистанции 10 км

10.50 — Награждение победителей полумарафона

12.00 — Закрытие соревнований



Предварительная выдача стартовых пакетов пройдёт 7 сентября на территории Тульского Кремля с 16:00 до 20:00

Стоимость: детский забег — 800 р., взрослые: на 5 км — 1100 р.; на 10 км — 1300 р.; на 21.1 км — 1500 р. необходима предварительная регистрация