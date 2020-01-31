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Межрегиональный турнир по борьбе самбо

Межрегиональный турнир по борьбе самбо

В спортивном комплексе учебно-тренировочной базы Министерства спорта России «Ока» пройдет традиционный-ежегодный межрегиональный турнир по борьбе самбо. посвящённый памяти Заслуженного тренера России Белогубова Валерия Ивановича.

В соревнованиях примут участие юноши 2008−2010 годов рождения и девушки 2006−2008 года. В этом году в турнире примут участие самбисты из разных районов Тульской области, а также соседних областей, в очередной раз в турнире примет участие сборная команда по самбо Тульского военного Суворовского училища.

Соревнования пройдут при поддержке представителя Члена Совета Федерации по работе в регионах, руководителя фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области Никитина Алексея Владимировича.

Вход свободный.

Где и когда?
ОКА, РУТБ
Алексин, ул. Чехова, 21
1 февраля 2020, суббота
11:00
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Касса
ЯйцЫ Fаберже
Купить билет
8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Женщины для мужчин
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
От классики до рока
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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