В спортивном комплексе учебно-тренировочной базы Министерства спорта России «Ока» пройдет традиционный-ежегодный межрегиональный турнир по борьбе самбо. посвящённый памяти Заслуженного тренера России Белогубова Валерия Ивановича.

В соревнованиях примут участие юноши 2008−2010 годов рождения и девушки 2006−2008 года. В этом году в турнире примут участие самбисты из разных районов Тульской области, а также соседних областей, в очередной раз в турнире примет участие сборная команда по самбо Тульского военного Суворовского училища.

Соревнования пройдут при поддержке представителя Члена Совета Федерации по работе в регионах, руководителя фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области Никитина Алексея Владимировича.

Вход свободный.