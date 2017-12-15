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Леший 4х4

Леший 4х4

16 декабря, в субботу, в окрестностях г. Щекино пройдет веселое и грязное мероприятие — зимняя серия от Щекинского клуба «Леший 4×4».

Соревнования пройдёт в деревне Малахово Щекинского района.

Внедорожники ждёт бездорожье и адреналин на бодром GPS-ориентировании. Стандартные машины — увлекательный нестандартный квест, а «лебедочную» категорию — битва на взятии точек и спецучастке.

Зрители получат шикарную возможность насладится зрелищем, свежим воздухом и зимним пейзажем. Большая часть сражения разгорится в шаговой доступности от базового лагеря.

Подробнее.

Схема проезда.

Где и когда?
Малахово
поселок Малахово, Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово
16 декабря 2017, суббота
15:00
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