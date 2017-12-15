Леший 4х4
16 декабря, в субботу, в окрестностях г. Щекино пройдет веселое и грязное мероприятие — зимняя серия от Щекинского клуба «Леший 4×4».
Соревнования пройдёт в деревне Малахово Щекинского района.
Внедорожники ждёт бездорожье и адреналин на бодром GPS-ориентировании. Стандартные машины — увлекательный нестандартный квест, а «лебедочную» категорию — битва на взятии точек и спецучастке.
Зрители получат шикарную возможность насладится зрелищем, свежим воздухом и зимним пейзажем. Большая часть сражения разгорится в шаговой доступности от базового лагеря.
Где и когда?
поселок Малахово, Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово
16 декабря 2017, суббота
15:00