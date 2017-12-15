16 декабря, в субботу, в окрестностях г. Щекино пройдет веселое и грязное мероприятие — зимняя серия от Щекинского клуба «Леший 4×4».

Соревнования пройдёт в деревне Малахово Щекинского района.

Внедорожники ждёт бездорожье и адреналин на бодром GPS-ориентировании. Стандартные машины — увлекательный нестандартный квест, а «лебедочную» категорию — битва на взятии точек и спецучастке.

Зрители получат шикарную возможность насладится зрелищем, свежим воздухом и зимним пейзажем. Большая часть сражения разгорится в шаговой доступности от базового лагеря.

Подробнее.

Схема проезда.