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IV летний турнир по буги-вуги «САМОЛЁТ»

IV летний турнир по буги-вуги «САМОЛЁТ»

На эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова пройдет крупнейший в России турнир по буги-вуги под открытым небом «САМОЛЁТ».

Это необычное соревнование, в котором пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация. Более 150 танцоров уже приобрели билеты на этот танцевальный рейс. Среди них пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи и, конечно, Тулы.

В турнире несколько категорий:

  • «БИЗНЕС-класс» (для опытных танцоров)
  • «ЭКОНОМ-класс» (для всех желающих)
  • «Лётная школа» (для новичков)
  • «АСы лётной школы» (для сеньоров от 40 лет)
  • «Камикадзе» (для любителей очень быстрой музыки).


По окончании турнира Столичная музыкант Алексей ЛЕКС Блохин сыграет знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении.


Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
14 июля 2018, суббота
14:00
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