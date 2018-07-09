IV летний турнир по буги-вуги «САМОЛЁТ»
На эстраде Центрального парка им.
Это необычное соревнование, в котором пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация. Более 150 танцоров уже приобрели билеты на этот танцевальный рейс. Среди них пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи и, конечно, Тулы.
В турнире несколько категорий:
- «БИЗНЕС-класс» (для опытных танцоров)
- «ЭКОНОМ-класс» (для всех желающих)
- «Лётная школа» (для новичков)
- «АСы лётной школы» (для сеньоров от 40 лет)
- «Камикадзе» (для любителей очень быстрой музыки).
По окончании турнира Столичная музыкант Алексей ЛЕКС Блохин сыграет знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
14 июля 2018, суббота
14:00