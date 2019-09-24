«Химик-Арсенал» – «Квант»
28 сентября в Новомосковске в рамках 11 тура ПФЛ-Центр состоится матч между местным ФК «Химик-Арсенал» и ФК «Квант» из Обнинска.
Начало встречи в 15.00. Вход на стадион «Химик» по бесплатным билетам, которые будут выдаваться перед игрой.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Садовского, 52
28 сентября 2019, суббота
15:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-3500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽