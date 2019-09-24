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«Химик-Арсенал» – «Квант»

«Химик-Арсенал» – «Квант»

28 сентября в Новомосковске в рамках 11 тура ПФЛ-Центр состоится матч между местным ФК «Химик-Арсенал» и ФК «Квант» из Обнинска.

Начало встречи в 15.00. Вход на стадион «Химик» по бесплатным билетам, которые будут выдаваться перед игрой.

Где и когда?
Химик, стадион
Новомосковск, ул. Садовского, 52
28 сентября 2019, суббота
15:00
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