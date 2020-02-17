БК «Арсенал» - БК «Иркут»
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.
17 и 18 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
17 февраля 2020, понедельник
19:00
18 февраля 2020, вторник
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 850-1275 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 марта, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽