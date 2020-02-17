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БК «Арсенал» - БК «Иркут»

БК «Арсенал» - БК «Иркут»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.

17 и 18 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой из Иркутска Б. К. «Иркут». Спортсмены сразятся за попадание в финал Евразийской баскетбольной лиги.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
17 февраля 2020, понедельник
19:00
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18 февраля 2020, вторник
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 850-1275 ₽
OTTO DIX
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28 февраля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хабиб
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29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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1 марта, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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