БК «Арсенал» - БК «Иркут»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.

17 и 18 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой из Иркутска Б. К. «Иркут». Спортсмены сразятся за попадание в финал Евразийской баскетбольной лиги.

Вход свободный.