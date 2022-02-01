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Зимние забавы на Конном дворе

Зимние забавы на Конном дворе

5 февраля Государственный музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на новый фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе». Зима удалась для нового фестиваля Государственного музея-заповедника «Куликово поле»!

«Зимние забавы на Конном дворе» - это встреча с самыми верными помощниками человека в декорациях заснеженной тульской лесостепи. Кони, собаки и все-все-все, кто любит общение с братьями нашими меньшими, соберутся 5 февраля в селе Монастырщино. Катание на санях
и парад зимних транспортных средств, исторические интерактивные площадки, разнообразные мастер-классы и угощение ждут участников с 11.00 до 16.00.

Конный двор, по традиции, предложит посетителям любимую русскую забаву – катание в санях и верховые прогулки. Для любителей конного спорта – серию мастер-классов по работе с лошадью в препятствиях. Вновь на Куликовом поле берейтеры Ассоциации рабочей выездки лошадей России.
 
Вместе с сотрудниками музея-заповедника они покажут, как проходить
одиночные препятствия и специально разработанные серии упражнений, а также скоростные маршруты. Всадники на своих лошадях или с обитателями Конного двора смогут научиться переходить мостик верхом, входить в калитку, ехать змейкой и многому другому, что раньше хорошо умели кони и их владельцы в сельской местности. Протестируют маршруты в различных
аллюрах – в шаге, рыси и галопе. Самых неопытных будет сопровождать коневод.
 
Рабочая выездка – новая для нашей страны дисциплина конного спорта, направленная на сохранение и популяризацию национальных традиций. В прошлом году Куликово поле стало площадкой, где можно научиться приемам верховой работы. Также Ассоциация рабочей выездки России выбрала музей-заповедник для обсуждения регламента, по которому будут
проводиться соревнования в нашей стране.
 
Гостей фестиваля ждет парад саней. Как средство передвижения их можно будет испробовать по назначению, увидеть различные конструкции в экспозиции на Конном дворе, а также полюбоваться арт-объектами – саночками, созданными жителями Куликова поля и сотрудниками музея.
 
Тульские реконструкторы из клуба «Сварга» представят на зимнем фестивале историю конной пограничной стражи Епифани конца 16 – начала 17 века. Зрителей ждут верховые показательные выступления и демонстрация исторического костюма и вооружения служилых людей, техники владения саблей и копьем, стрельбы из лука. Можно будет подержать в руках метательное, холодное и огнестрельное оружие стрельцов и казаков: саадак, саблю, топор, пистолет, мушкет,
карабин, узнать, как ими пользоваться. Участники праздника научатся отливать свинцовые пули для пищали, сфотографируются в исторических костюмах.
 
Кинологи Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области покажут, что умеют их четвероногие коллеги. Служебные собаки будут выполнять команды общего послушания, задерживать преступников и искать запрещенные средства.
 
Для забав – снежные просторы Куликова поля. Можно всей семьей поучаствовать в веселом туристическом марафоне: пройти дистанцию на многоместных лыжах, преодолеть полосу препятствий, разжечь костер на скорость. Или выстроить снежное укрытие – иглу, а еще нарисовать картину на снегу. С особым аппетитом на свежем воздухе пожарить блины на
пеньках, сфотографироваться в сельской фотозоне, вышить лошадку на память.
 
Программа фестиваля «Зимние забавы на Конном дворе»:
 
  • 11.00 – 16.00 Катание на санях и верхом;
  • 11.00 – 16.00 Фуд-корт с куликовскими угощениями;
  • 11.00 – 16.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»;
  • 11.00 – 16.00 Мастер-классы «Деревянная лошадка», «Петушок расписной»;
  • 11.00 – 16.00 Семейная эстафета «Веселый марафон»;
  • 11.00 – 16.00 Работа сельской фото-зоны;
  • 11.00, 13.00, 14.45  Показательное выступление по рабочей выездке
  • 11.15, 13.15, 15.15  Мастер-классы по рабочей выездке;
  • 11.30, 14.15, 15.00 Конное показательное выступление «Богатырская застава»;
  • 11.00 – 13.00 Конкурс картин на снегу «Снежная акварель»;
  • 11.30,15.00 Караоке;
  • 12.00 – 16.00 Мастер-класс по литью пуль для раннего огнестрельного оружия. Работа оружейной площадки. Исторические фото-зоны. Обучение нанесению ударов саблей по мишеням;
  • 12.00  Показательные выступления кинологического центра УМВД по Тульской области;
  • 12.00 – 15.00 Строительство иглу;
  • 12.45 Парад саней «Санный поезд».
*В программе возможны изменения в связи с погодными условиями и эпидемиологической ситуацией
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
5 февраля 2022, суббота
11:00
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