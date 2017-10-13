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Закрытие II Фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп»

Закрытие II Фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп»

Тульский областной художественный музей и Немецкая национально-культурная автономия приглашают на закрытие Второго Фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп».

В 12.00, в рамках закрытия Фестиваля, для детей и взрослых будут организованы площадки для занятий немецким языком.

В 14.00 приглашаем детей и родителей на музейный квест «В поисках пряничного домика», во время которого дети не только познакомятся с экспозицией музея, но и найдут сладкий приз.

В 16.00 приглашаем на занятие с элементами мастер-класса «Маска, я тебя знаю», посвященное истории маски.

В 18.00 для всех гостей музея пройдет музыкальная гостиная, викторина и торжественное закрытие Фестиваля.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
29 октября 2017, воскресенье
12:00
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