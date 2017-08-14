Вторая ярмарка абонементов

Тульская филармония продолжает продажу мест на концерты следующего юбилейного сезона. Всех гостей ярмарки ожидает скидка 10% на абонементы нового сезона.

Зрители смогут заранее выбрать концерты, которые им интересны, забронировать самые удобные места в зале на целый год вперед. Приобретение абонемента — это возможность сэкономить от 20 до 40%, если сравнивать со стоимостью билета на отдельный концерт.

В дни ярмарки будет работать буфет, Wi-Fi, звучать музыка!

Сотрудники филармонии, присутствующие на ярмарке, помогут разобраться с программами, скидками и ценами.

Абонементы позволяют вам планировать свое время, ощущать предвкушение хорошего вечера в компании артистов и коллективов Тульской государственной филармонии!

В 18 абонементных сериях нового концертного сезона вас ждут интересные программы, новые коллективы и имена. Все эти сюрпризы преподносит Тульская филармония, которая в новом сезоне отпразднует свой 80-летний юбилей!

Ярмарка будет проходить в течение трёх дней с 12.00 до 19.00. Вход свободный.