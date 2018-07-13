Встреча в честь 100-летия со Дня рождения А.И. Солженицына

Вы любите литературу, уважаете творчество А. И. Солженицына , а может, даже состоите в каком-нибудь литературном объединении? Тогда добро пожаловать на торжественную встречу с представителями рязанского Солженицынского общества во главе с его председателем Владимиром Ивановичем Крыловым. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля А. И. Солженицына и 55-летию велопутешествия писателя по знаковым местам Тульской области.

Общество было создано в мае 2008 года — ещё при жизни писателя. Его основу составили литераторы и краеведы, интересующиеся биографией и творчеством писателя. Сегодня в обществе состоит около 50 человек. С 2012-го раз в год выпускается под редакцией В. И. Крылова «Рязанский Солженицынский вестник», ежегодно в декабре проходят его презентации. Сейчас готовится к 100-летию писателя очередной выпуск № 7, который выйдет 7 декабря 2018 года.

Председателем общества в течение 10 лет является Владимир Иванович Крылов, известный российский солженицыновед. Владимир Иванович — член Союза писателей России, член Петровской академии наук и искусств, член Международного есенинского общества «Радуница», заслуженный работник культуры России, почётный работник среднего профессионального образования России, поэт, прозаик, публицист, драматург, краевед, автор 25 книг поэзии, прозы, драматургии, краеведения и литературно-художественных монографий о С. А. Есенине и А. И. Солженицыне .

Во время встречи в Доме-музее Вересаева состоятся пресс-конференция, культурная программа и чаепитие.

Вход свободный.