Встреча в честь 100-летия со Дня рождения А.И. Солженицына
Вы любите литературу, уважаете творчество
Общество было создано в мае 2008 года — ещё при жизни писателя. Его основу составили литераторы и краеведы, интересующиеся биографией и творчеством писателя. Сегодня в обществе состоит около 50 человек. С 2012-го раз в год выпускается под редакцией
Председателем общества в течение 10 лет является Владимир Иванович Крылов, известный российский солженицыновед. Владимир Иванович — член Союза писателей России, член Петровской академии наук и искусств, член Международного есенинского общества «Радуница», заслуженный работник культуры России, почётный работник среднего профессионального образования России, поэт, прозаик, публицист, драматург, краевед, автор 25 книг поэзии, прозы, драматургии, краеведения и литературно-художественных монографий о
Во время встречи в Доме-музее Вересаева состоятся пресс-конференция, культурная программа и чаепитие.
Вход свободный.