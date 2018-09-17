афиша
афиша
Регистрация
Встреча со столичным архитектором Марко Михичем-Ефтичем

Встреча со столичным архитектором Марко Михичем-Ефтичем

В «Октаве» пройдет встреча с руководителем продукта в одной из крупнейших девелоперских компаний ГК «ПИК» Марко Михичем-Ефтичем.

Как архитектор может совмещать работу в одной из самых известных российских девелоперских компаний, преподавание в своей альма-матер, при этом, устраивать одни из самых зажигательных московских вечеринок? Об этом на «Октаве» расскажет один из самых молодых и, при этом, влиятельных архитекторов Москвы Марко Михич-Ефтич.

 

Марко Михич-Ефтич — магистр Архитектуры МАрхИ 2012 (группа Юрия Григоряна). В 2012—2014 годах — архитектор Проекта Меганом, 2014−2015 — партнер Агентства «Ценципер», где отвечал за направление архитектура в разработке концепции развития ВДНХ. С 2015 по 2017 год — сооснователь и руководитель проекта современного ремонта квартир «Сделано», с 2017 года — руководитель продукта в одной из крупнейших девелоперских компаний ГК «ПИК». С 2013 года преподает в группе Юрия Григоряна в МАрхИ. С 2012 года — сооснователь творческой группы «DEEP FRIED FRIENDS» (организаторы вечеринок в Москве Москвы, диджеи и авторы первого Telegram-радио DFF Radio).

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
19 сентября 2018, среда
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.