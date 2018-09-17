Встреча со столичным архитектором Марко Михичем-Ефтичем

В «Октаве» пройдет встреча с руководителем продукта в одной из крупнейших девелоперских компаний ГК «ПИК» Марко Михичем-Ефтичем.

Как архитектор может совмещать работу в одной из самых известных российских девелоперских компаний, преподавание в своей альма-матер, при этом, устраивать одни из самых зажигательных московских вечеринок? Об этом на «Октаве» расскажет один из самых молодых и, при этом, влиятельных архитекторов Москвы Марко Михич-Ефтич.

Марко Михич-Ефтич — магистр Архитектуры МАрхИ 2012 (группа Юрия Григоряна). В 2012—2014 годах — архитектор Проекта Меганом, 2014−2015 — партнер Агентства «Ценципер», где отвечал за направление архитектура в разработке концепции развития ВДНХ. С 2015 по 2017 год — сооснователь и руководитель проекта современного ремонта квартир «Сделано», с 2017 года — руководитель продукта в одной из крупнейших девелоперских компаний ГК «ПИК». С 2013 года преподает в группе Юрия Григоряна в МАрхИ. С 2012 года — сооснователь творческой группы «DEEP FRIED FRIENDS» (организаторы вечеринок в Москве Москвы, диджеи и авторы первого Telegram-радио DFF Radio).

Вход свободный.