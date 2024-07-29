29 июля: спасение от летней жары и огромные мыльные пузыри

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Не забываем про зонтик. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь и до +21 градуса.

Японцы представили революционное летнее одеяло, которое способно решить проблему жары и духоты. Это уникальное изобретение не только эффективно охлаждает тело, но и мгновенно впитывает влагу, предотвращая неприятное потоотделение.

Секрет кроется в особой ткани, разработанной японскими инженерами. Она обладает высокой воздухопроницаемостью, быстро отводя тепло и влагу от тела. Одеяло моментально высыхает, готовое к повторному использованию.

Поставки этого инновационного продукта начнутся в сентябре примерно по 8700 рублей.

Сегодня начинаем день с улыбки вместе с PIZZA.

Инженер-энтузиаст из канала Engineezy поразил зрителей, создав невероятно большие мыльные пузыри с помощью собственноручно сделанной автомобильной ракетки. Этот энтузиаст продемонстрировал, как его приспособление способно надувать пузыри длиной более 15 метров.

Используя свои инженерные навыки, ютубер разработал уникальное устройство, которое монтируется на автомобиль. Благодаря этому приспособлению, ему удается создавать мыльные пузыри невероятных размеров, поражающих воображение зрителей.

Иногда, когда мы смотрим на привычные вещи, наш мозг начинает проявлять удивительную способность — он «додумывает» лица и эмоции, придавая объектам человеческие черты. Мы можем увидеть улыбку на фрукте, недовольное выражение на камне или даже грустный взгляд у облака.

Фантастического настроения!