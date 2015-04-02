афиша
афиша
Регистрация
Властелин кремля

Властелин кремля

Вас привлекают таинственные истории и легенды? Тогда приглашаем совершить захватывающее путешествие по Тульскому кремлю. В ходе часовой квест-игры вы познакомитесь с историческими личностями и событиями, связанными с древней крепостью, узнаете интересные факты из истории кремля, проникнитесь духом таинственного средневековья. В ходе игры участников ждут увлекательные задания на знания и смекалку, по результатам которых будет выбран победитель. Его ждет почетное звание «Властелин кремля» и ключ от крепости. Формируется группа 10 — 15 человек.

Стоимость билета для взрослого —300 Р, для школьников, пенсионеров, студентов — 200 Р.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
9 сентября 2017, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
9 сентября 2017, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.