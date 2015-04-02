Вас привлекают таинственные истории и легенды? Тогда приглашаем совершить захватывающее путешествие по Тульскому кремлю. В ходе часовой квест-игры вы познакомитесь с историческими личностями и событиями, связанными с древней крепостью, узнаете интересные факты из истории кремля, проникнитесь духом таинственного средневековья. В ходе игры участников ждут увлекательные задания на знания и смекалку, по результатам которых будет выбран победитель. Его ждет почетное звание «Властелин кремля» и ключ от крепости. Формируется группа 10 — 15 человек.

Стоимость билета для взрослого —300 Р, для школьников, пенсионеров, студентов — 200 Р.