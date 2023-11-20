  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. VI Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
VI Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского

VI Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского

25 ноября в Колонном зале Дворянского собрания откроется VI Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского.

Международный конкурс хоровых дирижёров основан в 2018 году в память о выдающемся хоровом дирижёре, народном артисте России Иосифе Александровиче Михайловском, на протяжении 40 лет возглавлявшем Тульский государственный хор, а также Тульскую областную филармонию. В феврале 2000 года Тульской областной филармонии было присвоено имя И. А. Михайловского за выдающиеся заслуги в деле музыкального просветительства.

Конкурс проводит Фонд поддержки и развития Тульского филармонического симфонического оркестра «Возрождение», совместно с Тульской областной филармонией имени И.А. Михайловского и Фондом развития творческих инициатив. При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области.

В 2023 году программа VI Международного конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского составлена из духовных и светских произведений классических и современных отечественных авторов, обработок народных песен, входящих в репертуар Тульского государственного хора – одного из старейших коллективов Тульской областной филармонии, чья деятельность широко известна в России.

Состязание проводится в три тура: первый – заочный, второй – работа с хором над партитурой из репертуара Тульского государственного хора. Победители определяются в заключительном, третьем туре – на гала-концерте лауреатов.

Международное жюри конкурса формируется из числа авторитетных музыкантов, дирижёров, педагогов, общественных деятелей:

Основатель и художественный руководитель конкурса им. И. А. Михайловского - и. о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова, художественный руководитель Тульского государственного хора, член Всемирного хорового совета Ассоциации INTERKULTUR, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, лауреат премии Правительства Москвы, профессор Александр Соловьёв.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула , пр. Ленина, 44
25 ноября 2023, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Елки-10
2 декабря, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 29 ноября
Алмаз Синема
Легенда о самбо
12 - 29 ноября
Алмаз Синема
Еще!
22 июня - 29 ноября
Алмаз Синема
Бугимен. Начало легенды
23 - 30 ноября
Алмаз Синема
Повелитель ветра
4 октября - 29 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.