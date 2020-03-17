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Весна на усадьбе Смидовичей

Весна на усадьбе Смидовичей

Мероприятие отменено.

21 марта на территории Дома-музея В. В. Вересаева состоится весёлый фольклорный праздник «Весна на усадьбе Смидовичей».

Вас ждут увлекательные народные игры и забавы. Кульминацией праздника станет мастер-класс по изготовлению жаворонка в технике оригами. Такая птичка станет отличным подарком друзьям и близким или необычным украшением интерьера!

С середины марта начинался отсчет нового года. Считалось, что именно с этого момента наступала весна и природа начинала оживать. В жизни людей наступал новый этап, посвящённый заботам о новом урожае.

Но весна — это не только время забот, но и весёлых праздников. Об их традициях вы узнаете на встрече в музее Вересаева.


Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
21 марта 2020, суббота
15:00
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Касса
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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12 апреля, воскресенье 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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