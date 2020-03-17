Мероприятие отменено.

21 марта на территории Дома-музея В. В. Вересаева состоится весёлый фольклорный праздник «Весна на усадьбе Смидовичей».

Вас ждут увлекательные народные игры и забавы. Кульминацией праздника станет мастер-класс по изготовлению жаворонка в технике оригами. Такая птичка станет отличным подарком друзьям и близким или необычным украшением интерьера!

С середины марта начинался отсчет нового года. Считалось, что именно с этого момента наступала весна и природа начинала оживать. В жизни людей наступал новый этап, посвящённый заботам о новом урожае.

Но весна — это не только время забот, но и весёлых праздников. Об их традициях вы узнаете на встрече в музее Вересаева.



Стоимость: 100 р.