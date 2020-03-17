Весна на усадьбе Смидовичей
Мероприятие отменено.
21 марта на территории Дома-музея
Вас ждут увлекательные народные игры и забавы. Кульминацией праздника станет мастер-класс по изготовлению жаворонка в технике оригами. Такая птичка станет отличным подарком друзьям и близким или необычным украшением интерьера!
С середины марта начинался отсчет нового года. Считалось, что именно с этого момента наступала весна и природа начинала оживать. В жизни людей наступал новый этап, посвящённый заботам о новом урожае.
Но весна — это не только время забот, но и весёлых праздников. Об их традициях вы узнаете на встрече в музее Вересаева.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
21 марта 2020, суббота
15:00
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽