В ажуре
В День рождения Тулы на территории ремесленного двора «Добродей» объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, пройдёт праздник резного наличника «В ажуре».
В программе:
- мастер-классы,
- карвинг-шоу бензопилой,
- экскурсии,
- квест-бук,
- дефиле «Кружевокружение»,
- ярмарка изделий народных ремесел,
- концерт
- и многое другое.
Гостей ждут ремесленные площадки, где можно принять участие в мастер-классах по кузнечному и плотницкому делу, отведать вкусностей и попробовать особый «деревянный» чай из жарового самовара.
Кульминацией праздника станет карвинг-шоу бензопилой. Мастер продемонстрирует виртуозное владение бензопилой, всего за три часа выполнив деревянную скульптуру гуся Добрыни — талисмана ремесленного двора.
В интерактивном выставочном комплексе «Тульский резной наличник» пройдут экскурсии «Город деревянный» и «Урок мастера», а под открытым небом — «История Тулы в лицах и наличниках». Каждый желающий сможет стать участникомквест-бука и попробовать себя в роли художника, рисуя картины на «Арт-заборе».
Гости увидят дефиле «Кружевокружение» с демонстрацией лучших работ белевских кружевниц.
В рамках праздника пройдет награждение победителей областного литературного конкурса «Деревянная поэзия».
В течение дня будут действовать тематические фотозоны и ярмарка мастеров Тульской области «Лавка изделий народного творчества».
Завершит праздник выступление вокально-инструментального ансамбля «Ласты Колумба».
Мероприятие проводится с 14:00 до 17:00.
Вход свободный.
Телефон для справок: 70−43−50.