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В ажуре

В ажуре

В День рождения Тулы на территории ремесленного двора «Добродей» объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма,  пройдёт праздник резного наличника «В ажуре».

В программе:

  • мастер-классы,
  • карвинг-шоу бензопилой,
  • экскурсии,
  • квест-бук,
  • дефиле «Кружевокружение»,
  • ярмарка изделий народных ремесел,
  • концерт
  • и многое другое.

Гостей ждут ремесленные площадки, где можно принять участие в мастер-классах по кузнечному и плотницкому делу, отведать вкусностей и попробовать особый «деревянный» чай из жарового самовара.

Кульминацией праздника станет карвинг-шоу бензопилой. Мастер продемонстрирует виртуозное владение бензопилой, всего за три часа выполнив деревянную скульптуру гуся Добрыни — талисмана ремесленного двора.

В интерактивном выставочном комплексе «Тульский резной наличник» пройдут экскурсии «Город деревянный» и «Урок мастера», а под открытым небом — «История Тулы в лицах и наличниках». Каждый желающий сможет стать участникомквест-бука и попробовать себя в роли художника, рисуя картины на «Арт-заборе».

Гости увидят дефиле «Кружевокружение» с демонстрацией лучших работ белевских кружевниц.

В рамках праздника пройдет награждение победителей областного литературного конкурса «Деревянная поэзия».

В течение дня будут действовать тематические фотозоны и ярмарка мастеров Тульской области «Лавка изделий народного творчества».

Завершит праздник выступление вокально-инструментального ансамбля «Ласты Колумба».

Мероприятие проводится с 14:00 до 17:00.

Вход свободный.

Телефон для справок: 70−43−50.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
8 сентября 2018, суббота
14:00
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