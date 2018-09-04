В День рождения Тулы на территории ремесленного двора «Добродей» объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, пройдёт праздник резного наличника «В ажуре».

В программе:

мастер-классы,

карвинг-шоу бензопилой,

экскурсии,

квест-бук,

дефиле «Кружевокружение»,

ярмарка изделий народных ремесел,

концерт

и многое другое.

Гостей ждут ремесленные площадки, где можно принять участие в мастер-классах по кузнечному и плотницкому делу, отведать вкусностей и попробовать особый «деревянный» чай из жарового самовара.

Кульминацией праздника станет карвинг-шоу бензопилой. Мастер продемонстрирует виртуозное владение бензопилой, всего за три часа выполнив деревянную скульптуру гуся Добрыни — талисмана ремесленного двора.

В интерактивном выставочном комплексе «Тульский резной наличник» пройдут экскурсии «Город деревянный» и «Урок мастера», а под открытым небом — «История Тулы в лицах и наличниках». Каждый желающий сможет стать участникомквест-бука и попробовать себя в роли художника, рисуя картины на «Арт-заборе».

Гости увидят дефиле «Кружевокружение» с демонстрацией лучших работ белевских кружевниц.

В рамках праздника пройдет награждение победителей областного литературного конкурса «Деревянная поэзия».

В течение дня будут действовать тематические фотозоны и ярмарка мастеров Тульской области «Лавка изделий народного творчества».

Завершит праздник выступление вокально-инструментального ансамбля «Ласты Колумба».

Мероприятие проводится с 14:00 до 17:00.

Вход свободный.

Телефон для справок: 70−43−50.