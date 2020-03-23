Тульский экзотариум онлайн

Тульский экзотариум приглашает на индивидуальные экскурсии в формате онлайн. С 19 марта и по 12 апреля будут проводиться ежедневные трансляции лекций, экскурсий по старому и новому зданию и увлекательных мастер-классов. Трансляции проводятся в официальном ВК-сообществе в 11.00 и в 16.00.

Зрителей ждут экскурсий, посвященные разным обитателям зоопарка, также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах.

Каждую пятницу вас ждет виртуальная ночная прогулка по новому зданию вместе с Дашей Змеевой. Начало трансляции ночной прогулки в 22.00

Публикуем расписание всех онлайн-трансляций.

24 марта

Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)

11.00 Чай с лимоном. Плетевидные змеи

16.00 Свинохвостый макак. Грифовая черепаха

25 марта

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Среда обитания. Мастер-класс «Укрытия». Часть I.

16.00 Мастер-класс «Укрытия». Часть II: применение.

26 марта

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Творческая мастерская

16.00 Творческая мастерская

27 марта

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Глазчатый хальцид. Белоухая игрунка.

16.00 Варан и скаты

22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.

28-29 марта

Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)

11.00 Ням-Ням шоу

16.00 Ням-Ням шоу

30 марта

Новое здание (Центральный парк)

11.00 «Зооакадемия» - что это?

16.00 Крокодиловый кайман. Акара

31 марта

Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)

11.00 Интервью с директором Экзотариума.

16.00 Ядовитые животные экспозиции.

1 апреля

Центральный парк, Казанская Набережная

11.00 Тираннозавр в парке

16.00 Тираннозавр на Набережной

2 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Творческая мастерская

16.00 Творческая мастерская

3 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Советы психолога - ребенок и животные.

16.00 День крысы

22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.

4-5 апреля

Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)

11.00 Ням-ням шоу

16.00 Ням-ням шоу

6 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Прогулка броненосцев. Мара чакоанская - кормление.

16.00 Кошачьи лемуры и черепахи

7 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 «Живая сказка». Особенности работы с детьми на занятиях в экзотариуме.

16.00 Саймири и капибара.

8 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Среда обитания. Мастер-класс «Лианы». Часть I

16.00 Среда обитания. Мастер-класс «Лианы». Часть II: применение

9 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Прогулка дикобразов. Сурикаты

16.00 Игуаны. Многопёры.

10 апреля

Новое здание (Центральный парк)

11.00 Советы психолога - ребенок и животные.

16.00 День крысы

22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.

11-12 апреля

Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)

11.00 Ням-ням шоу

16.00 Ням-ням шоу