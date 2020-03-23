Тульский экзотариум онлайн
Тульский экзотариум приглашает на индивидуальные экскурсии в формате онлайн. С 19 марта и по 12 апреля будут проводиться ежедневные трансляции лекций, экскурсий по старому и новому зданию и увлекательных мастер-классов. Трансляции проводятся в официальном ВК-сообществе в 11.00 и в 16.00.
Зрителей ждут экскурсий, посвященные разным обитателям зоопарка, также в прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах.
Каждую пятницу вас ждет виртуальная ночная прогулка по новому зданию вместе с Дашей Змеевой. Начало трансляции ночной прогулки в 22.00
Публикуем расписание всех онлайн-трансляций.
Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)
11.00 Чай с лимоном. Плетевидные змеи
16.00 Свинохвостый макак. Грифовая черепаха
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Среда обитания. Мастер-класс «Укрытия». Часть I.
16.00 Мастер-класс «Укрытия». Часть II: применение.
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Творческая мастерская
16.00 Творческая мастерская
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Глазчатый хальцид. Белоухая игрунка.
16.00 Варан и скаты
22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.
Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)
11.00 Ням-Ням шоу
16.00 Ням-Ням шоу
Новое здание (Центральный парк)
11.00 «Зооакадемия» - что это?
16.00 Крокодиловый кайман. Акара
Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)
11.00 Интервью с директором Экзотариума.
16.00 Ядовитые животные экспозиции.
Центральный парк, Казанская Набережная
11.00 Тираннозавр в парке
16.00 Тираннозавр на Набережной
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Творческая мастерская
16.00 Творческая мастерская
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Советы психолога - ребенок и животные.
16.00 День крысы
22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.
Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)
11.00 Ням-ням шоу
16.00 Ням-ням шоу
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Прогулка броненосцев. Мара чакоанская - кормление.
16.00 Кошачьи лемуры и черепахи
Новое здание (Центральный парк)
11.00 «Живая сказка». Особенности работы с детьми на занятиях в экзотариуме.
16.00 Саймири и капибара.
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Среда обитания. Мастер-класс «Лианы». Часть I
16.00 Среда обитания. Мастер-класс «Лианы». Часть II: применение
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Прогулка дикобразов. Сурикаты
16.00 Игуаны. Многопёры.
Новое здание (Центральный парк)
11.00 Советы психолога - ребенок и животные.
16.00 День крысы
22.00 Ночная прогулка с Дарьей Змеевой.
Старое здание (ул. Октябрьская, д. 26)
11.00 Ням-ням шоу
16.00 Ням-ням шоу