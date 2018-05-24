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Троица в музее «Тульские древности»

Троица в музее «Тульские древности»

На Руси было принято праздновать переход от одного времени года к другому. Семик, Зеленые святки, день Земли-именинницы — все эти названия связаны с православным праздником во имя Святой Троицы.

Троица замыкает собой череду праздников, которые начинались после Пасхи. В народной традиции этот период неразрывно связан с почитанием природы. Завершался посев зерна, посадка овощей, земле давали отдых и обрядовыми действами помогали получить хороший урожай.

На Троицу украшали стены храмов и домов берёзовыми ветвями — одного из самых почитаемых деревьев на Руси. В берёзовой роще любила гулять молодежь, березовые дрова жарко топили печь, березовым дёгтем смазывали ворота и колеса телеги, чтобы не скрипели. А ещё на Руси считали, что от березы идет неведомая защитная сила, поэтому в лесу девушки наряжали березу, связывали лентами ветви дерева и луговые травы.

Прикоснуться к традиционному празднованию Троицы, поучаствовать в старинных девичьих обрядах и сделать памятный сувенир мы предлагаем в музее «Тульские древности». Традиционное чаепитие у самовара завершит встречу.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
27 мая 2018, воскресенье
16:00
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