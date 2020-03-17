«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Дню космонавтики. Тема рейса «Курс на Вегу» будет посвящена космической теме и дню рождения литературно-музыкальной студии «Вега».

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала

и от пл. Московского вокзала 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8 (953)182−23−63

Стоимость: 20 р., проездные действуют