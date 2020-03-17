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Субботняя улитка

Субботняя улитка

«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Дню космонавтики. Тема рейса «Курс на Вегу» будет посвящена космической теме и дню рождения литературно-музыкальной студии «Вега».

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

  • 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
  • 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8 (953)182−23−63

Стоимость: 20 р., проездные действуют

Где и когда?
станция "Западная"
Тула, Скуратово
4 апреля 2020, суббота
15:52
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4 апреля 2020, суббота
17:56
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Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
4 апреля 2020, суббота
14:50
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4 апреля 2020, суббота
16:50
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Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Папа
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21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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