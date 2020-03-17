Субботняя улитка
«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Дню космонавтики. Тема рейса «Курс на Вегу» будет посвящена космической теме и дню рождения литературно-музыкальной студии «Вега».
Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).
Время отправления:
- 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
- 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово
«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.
Тел. для справок: 8 (953)182−23−63
Стоимость: 20 р., проездные действуют
Где и когда?
Тула, Скуратово
4 апреля 2020, суббота
15:52
4 апреля 2020, суббота
17:56
Тула, (Московский вокзал)
4 апреля 2020, суббота
14:50
4 апреля 2020, суббота
16:50
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽