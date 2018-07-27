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Субботея в «Кузнечной слободе»

Субботея в «Кузнечной слободе»

28 июля гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Кузнечной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

В программе этой недели:

  • полюбившиеся мастер-классы от добродеев (есть старинный горн и можно самим раздуть меха, восстановленные по средневековым чертежам)
  • увлекательный квест по ремесленному двору
  • викторина от гуся-блогера
  • интерактивные игры и конкурсы для детей и взрослых — все это и многое другое в программе «Субботеи».
  • ростовая бизнес-игра «Монополист»
  • кинопоказ в в летнем кинотеатре «Майский» «Завещание профессора Доуэля» 6+

Гости мероприятия смогут самостоятельно отчеканить уникальное гусиное перышко на счастье или выковать подкову на удачу, сердце для влюбленных и подарок из кузни — кочергу и гвоздь. Мастера-добродеи превратят эти поделки в оригинальный сувенир, добавив гравировку с добрым пожеланием, веселым напутствием или вашим именем.

В этот день откроет свои двери интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», где покажут аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты, предложат расписать гусенка-магнит и домик, украсить обережную рамку, сделать солярный оберег.

В 20.30 состоится показ фильма «Завещание профессора Доуэля» (фантастика, 6+) под открытым небом в летнем кинотеатре «Майский».

Подробную информацию можно узнать по телефону 35−25−00.

Вход на мероприятие свободный.

Подробности на сайте dobrodeytula.ru

 

Где и когда?
Тульский левша, этнодвор
Тула, ул. 9 Мая, д.1 Г
28 июля 2018, суббота
12:00
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