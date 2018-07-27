Субботея в «Кузнечной слободе»

28 июля гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Кузнечной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

В программе этой недели:

полюбившиеся мастер-классы от добродеев (есть старинный горн и можно самим раздуть меха, восстановленные по средневековым чертежам)

увлекательный квест по ремесленному двору

викторина от гуся-блогера

интерактивные игры и конкурсы для детей и взрослых — все это и многое другое в программе «Субботеи».

ростовая бизнес-игра «Монополист»

кинопоказ в в летнем кинотеатре «Майский» «Завещание профессора Доуэля» 6+

Гости мероприятия смогут самостоятельно отчеканить уникальное гусиное перышко на счастье или выковать подкову на удачу, сердце для влюбленных и подарок из кузни — кочергу и гвоздь. Мастера-добродеи превратят эти поделки в оригинальный сувенир, добавив гравировку с добрым пожеланием, веселым напутствием или вашим именем.

В этот день откроет свои двери интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», где покажут аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты, предложат расписать гусенка-магнит и домик, украсить обережную рамку, сделать солярный оберег.

В 20.30 состоится показ фильма «Завещание профессора Доуэля» (фантастика, 6+) под открытым небом в летнем кинотеатре «Майский».

Подробную информацию можно узнать по телефону 35−25−00.

Вход на мероприятие свободный.

Подробности на сайте dobrodeytula.ru