Speed friending | Вечер знакомств
25 января в культурном центре «Типография» пройдет Вечер знакомств.
Цель быстрых знакомств — найти новых знакомых и друзей, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями. В процессе встречи вам предстоит познакомиться с множеством разных людей. Всего 5 минут беседы — и вы переходите к новому собеседнику (так что, если человек окажется вам неинтересен, то это ненадолго).
Будьте искренними, и люди ответят вам тем же. Желаем только приятных разговоров!
Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор).
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 января 2024, четверг
19:00
27 декабря - 31 января 2023
19 августа - 31 января 2023
25 - 31 января
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