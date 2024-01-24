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Speed friending | Вечер знакомств

Speed friending | Вечер знакомств

25 января в культурном центре «Типография» пройдет Вечер знакомств. 

Цель быстрых знакомств — найти новых знакомых и друзей, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями. В процессе встречи вам предстоит познакомиться с множеством разных людей. Всего 5 минут беседы — и вы переходите к новому собеседнику (так что, если человек окажется вам неинтересен, то это ненадолго).

Будьте искренними, и люди ответят вам тем же. Желаем только приятных разговоров!

Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор). 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 января 2024, четверг
19:00
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