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Сделай шаг в будущее

Сделай шаг в будущее

В Москве состоится Всероссийский форум профессий для школьников и их родителей. Он состоится 14−15 сентября в РАНХиГС. На форуме старшеклассники и их родители смогут пообщаться напрямую с каждым представителем профессии и узнать все тонкости работы, а также расширить свои знания в различных профессиональных областях, которые будут представлять сами компании.

В программе:

  • выступления представителей 24 профессий;
  • выставка профессий (более 40 стендов);
  • бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей.

Приходите и узнаете как стать востребованным высокооплачиваемым специалистом через несколько лет!

 

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