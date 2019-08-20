Сделай шаг в будущее

В Москве состоится Всероссийский форум профессий для школьников и их родителей. Он состоится 14−15 сентября в РАНХиГС. На форуме старшеклассники и их родители смогут пообщаться напрямую с каждым представителем профессии и узнать все тонкости работы, а также расширить свои знания в различных профессиональных областях, которые будут представлять сами компании.

В программе:

выступления представителей 24 профессий;

выставка профессий (более 40 стендов);

бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей.

Приходите и узнаете как стать востребованным высокооплачиваемым специалистом через несколько лет!