Сделай шаг в будущее
В Москве состоится Всероссийский форум профессий для школьников и их родителей. Он состоится 14−15 сентября в РАНХиГС. На форуме старшеклассники и их родители смогут пообщаться напрямую с каждым представителем профессии и узнать все тонкости работы, а также расширить свои знания в различных профессиональных областях, которые будут представлять сами компании.
В программе:
- выступления представителей 24 профессий;
- выставка профессий (более 40 стендов);
- бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей.
Приходите и узнаете как стать востребованным высокооплачиваемым специалистом через несколько лет!
Где и когда?
РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации)
Москва, Проспект Вернадского 82
14 сентября 2019, суббота
10:00
15 сентября 2019, воскресенье
10:00