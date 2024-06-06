Проклятие «Зов могилы»
Премьера:
13.06.2024
Режиссер:
Чан Чжэ Хен
Актеры:
Ким Го Ын, Чхве Мин Сик, Ли До Хен, Ю Хэ Чжин, Хон Со Чжун, Чон Чжин Ки, Ким Чжэ Чхоль
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
134 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Эксгумация останков из загадочного захоронения приводит к ужасающим последствиям.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июня, четверг
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
13 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
14 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
15 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
23:45
16 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
23:45
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