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Девелоперская компания «Имена» провела Urban Day в Туле
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Девелоперская компания «Имена» провела Urban Day в Туле

Историки и создатель фирменного стиля Тулы рассказали об особенностях города для гостей мероприятия. Как это было — смотрите в нашем репортаже.

Во вторник, 25 июня, в кластере «Октава» собрались десятки специалистов по недвижимости и просто неравнодушных туляков, которые любят свой город.

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Здесь девелоперская компания «Имена» провела встречу в рамках культурно-образовательного проекта Urban Day*.

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Спикеры — историк, гид и создатель фирменного стиля оружейной столицы — поговорили о роли локальной идентичности в формировании архитектурного образа города, рассказали о традициях и ценностях. 

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Егор Пронин, гид по Туле и Тульской области: 

— Говоря о городе, его архитектуре, важно понимать, как исторически и сейчас формировалась культура, традиции и обычаи. Территория Тульской области уникальна: здесь проходит значимый рубеж между лесной зоной и лесостепью. Это накладывает отпечаток на менталитет народа, его привычки и даже пищевые предпочтения.

Это не первый образовательный проект, который мы реализуем вместе с девелоперской компанией «Имена». В прошлом году мы проводили бесплатные экскурсии по городу, и они были очень востребованными. Значит, тулякам интересная история города.

Это неудивительно. У нас в регионе три четверти населения — горожане.

Мы требовательны к архитектуре, транспортной доступности, местам отдыха и жилому фонду. И нам интересно это изучать.

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Илья Кошкин, историк:

— Мне очень хочется, чтобы туляки постоянно узнавали что-то новое о регионе, в котором они живут. Многие привыкли ходить по одним и тем же улицам и не замечают, насколько они уникальны. По архитектуре можно читать историю.

Центр оружейной столицы, например, издревле считался зажиточным дворянским районом. Архитектура этого места основательная, сдержанная, очень солидная по тем временам. Здесь жили дворяне, а к началу XX века перебрались и купцы.

Чулковская слобода (нынешний Пролетарский район) — более бедный. И архитектура здесь более блеклая. Есть мелочи, которые говорят, что в конкретном доме жил, например, купец. И мне хотелось бы, чтобы люди научились обращать на это внимание. Это очень интересно!

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Так, туляки узнали, что раньше Тульская область была куда больше по площади. Что многие ее бывшие территории теперь принадлежат другим регионам.

Эксперты рассказали, как формировались и охранялись засечные леса и что за тропинки в них полагались серьезные наказания. 

Гостям мероприятия удалось узнать и о формировании современных улиц. Так, например, они увидели, как выглядел Красноармейский проспект в 1980 году.

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Историки много говорили о прошлом, но был среди экспертов и тот, кто сам приложил руку к созданию новой истории. Победитель конкурса на разработку фирменного стиля Тульской области Александр Миндрин рассказал о поиске современной идентичности:

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— Я дизайнер, поэтому как только узнал о конкурсе на создание фирменного стиля Тулы, решил поучаствовать. Я живу в этом городе, знаю и чувствую его, почему бы не попробовать? И как оказалось, мои ощущения пришлись по душе жюри.

Главная метафора моих работ: Тульская область — это про создание чего-либо. У нас всегда было развито ремесленничество, производство, творчество. Это такой неугасающий огонь, из которого постоянно рождается что-то новое.

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Без фирменного стиля городу нельзя. Это определенный ориентир для тех, кто создает новые пространства, строит дома, открывает магазины. Мне хотелось бы, чтобы мои работы помогли окружающим определиться с мироощущением, которое дает Тула, и идентификацией себя в этом пространстве. Надеюсь, у меня получилось!

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Событие вызвало большой интерес среди туляков. Организаторы Urban Day — девелоперская компания «Имена» — пообещали, что в этом сезоне образовательный проект будет продолжать развиваться.

Скоро туляков ждут бесплатные экскурсии по родному городу в сопровождении профессионального гида. Анонсы экскурсий ищите на Myslo и в аккаунтах девелопера в социальных сетях в ближайшее время.

В Туле компания «Имена» реализует  проект живой район «Огни» — это новый район в Пролетарском территориальном округе. Представляет собой пять кварталов, состоящих из пятиэтажных домов с закрытыми дворами без машин. Особенность проекта — большая коллекция авторских планировок.

*урбан дэй
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сегодня, в 10:25
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