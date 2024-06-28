Девелоперская компания «Имена» провела Urban Day в Туле

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Историки и создатель фирменного стиля Тулы рассказали об особенностях города для гостей мероприятия. Как это было — смотрите в нашем репортаже.

Во вторник, 25 июня, в кластере «Октава» собрались десятки специалистов по недвижимости и просто неравнодушных туляков, которые любят свой город.

Здесь девелоперская компания «Имена» провела встречу в рамках культурно-образовательного проекта Urban Day*.

Спикеры — историк, гид и создатель фирменного стиля оружейной столицы — поговорили о роли локальной идентичности в формировании архитектурного образа города, рассказали о традициях и ценностях.

Егор Пронин, гид по Туле и Тульской области:

— Говоря о городе, его архитектуре, важно понимать, как исторически и сейчас формировалась культура, традиции и обычаи. Территория Тульской области уникальна: здесь проходит значимый рубеж между лесной зоной и лесостепью. Это накладывает отпечаток на менталитет народа, его привычки и даже пищевые предпочтения.

Это не первый образовательный проект, который мы реализуем вместе с девелоперской компанией «Имена». В прошлом году мы проводили бесплатные экскурсии по городу, и они были очень востребованными. Значит, тулякам интересная история города.

Это неудивительно. У нас в регионе три четверти населения — горожане.

Мы требовательны к архитектуре, транспортной доступности, местам отдыха и жилому фонду. И нам интересно это изучать.

Илья Кошкин, историк:

— Мне очень хочется, чтобы туляки постоянно узнавали что-то новое о регионе, в котором они живут. Многие привыкли ходить по одним и тем же улицам и не замечают, насколько они уникальны. По архитектуре можно читать историю.

Центр оружейной столицы, например, издревле считался зажиточным дворянским районом. Архитектура этого места основательная, сдержанная, очень солидная по тем временам. Здесь жили дворяне, а к началу XX века перебрались и купцы.

Чулковская слобода (нынешний Пролетарский район) — более бедный. И архитектура здесь более блеклая. Есть мелочи, которые говорят, что в конкретном доме жил, например, купец. И мне хотелось бы, чтобы люди научились обращать на это внимание. Это очень интересно!

Так, туляки узнали, что раньше Тульская область была куда больше по площади. Что многие ее бывшие территории теперь принадлежат другим регионам.

Эксперты рассказали, как формировались и охранялись засечные леса и что за тропинки в них полагались серьезные наказания.

Гостям мероприятия удалось узнать и о формировании современных улиц. Так, например, они увидели, как выглядел Красноармейский проспект в 1980 году.

Историки много говорили о прошлом, но был среди экспертов и тот, кто сам приложил руку к созданию новой истории. Победитель конкурса на разработку фирменного стиля Тульской области Александр Миндрин рассказал о поиске современной идентичности:

— Я дизайнер, поэтому как только узнал о конкурсе на создание фирменного стиля Тулы, решил поучаствовать. Я живу в этом городе, знаю и чувствую его, почему бы не попробовать? И как оказалось, мои ощущения пришлись по душе жюри.

Главная метафора моих работ: Тульская область — это про создание чего-либо. У нас всегда было развито ремесленничество, производство, творчество. Это такой неугасающий огонь, из которого постоянно рождается что-то новое.

Без фирменного стиля городу нельзя. Это определенный ориентир для тех, кто создает новые пространства, строит дома, открывает магазины. Мне хотелось бы, чтобы мои работы помогли окружающим определиться с мироощущением, которое дает Тула, и идентификацией себя в этом пространстве. Надеюсь, у меня получилось!

Событие вызвало большой интерес среди туляков. Организаторы Urban Day — девелоперская компания «Имена» — пообещали, что в этом сезоне образовательный проект будет продолжать развиваться.

Скоро туляков ждут бесплатные экскурсии по родному городу в сопровождении профессионального гида. Анонсы экскурсий ищите на Myslo и в аккаунтах девелопера в социальных сетях в ближайшее время.

В Туле компания «Имена» реализует проект живой район «Огни» — это новый район в Пролетарском территориальном округе. Представляет собой пять кварталов, состоящих из пятиэтажных домов с закрытыми дворами без машин. Особенность проекта — большая коллекция авторских планировок.

*урбан дэй