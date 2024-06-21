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На малиновом квасе – для девочек! Как мы искали самую вкусную окрошку в тульских кафе
Фото Юлии Королевой.

На малиновом квасе – для девочек! Как мы искали самую вкусную окрошку в тульских кафе

Проект «Где поесть»: пробуем еду и делимся впечатлениями!

«Вот он, поевши холодной, как лед, окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой…» (А. П. Чехов, «Выигрышный билет», 1887).

Сейчас бы в жаркий день, действительно, вверх животом, да на горячем песке у речки! Но сначала — ее величество «охладитель» — окрошка! 

Мы уже тестировали когда-то самый летний супец, и у нас были свои фавориты. Но время идет, этому лету нужны новые герои! Представляем серию «Где поесть окрошку 2.0».

Мы не нашли в Туле мифической и мемной окрошки с просекко (может, плохо искали?). Поэтому будем есть на квасе. Просто потому что на кисломолочке не любим, и всё тут!

Вот где мы пробовали окрошку:

  • кафе «Суп с котом», Пушкинский проезд, 4-а;
  • кафе «Том Сойер», ул. Пролетарская, 1-б/4 (на берегу Упы);
  • ресторан «Холоп», ул. Союзная, 1;
  • пельменная «Лепим и варим», ул. Советская, 58;
  • кафе PUFF, ул. Советская, 58.

Кафе «Суп с котом»

Небольшое кафе в Пушкинском проезде недалеко от театра драмы. Летний суп в меню имеется, и не с котом, а с ветчиной. Но обо всем по порядку.

Окрошку здесь делают на квасе, кефире и минералке — всё для вас. Стоит порция 390 рублей. Надеемся, наедимся.

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Тарелку окрошки на квасе нам приготовили за 15 минут. Порция внушительная — никак не меньше 350 мл. Подали в большой тарелке с двумя ржаными тостами. Сметана оказалась уже внутри, только неразмешанная.

Окрошка аппетитно пахнет, ингредиенты нарезаны довольно крупными кубиками. Мы нашли там огурец, редис, картошку, колбасу с явно подкопченным вкусом.

При приготовлении этой окрошки ни одно вареное яйцо не пострадало, а зелени было совсем мало.

А вот гренки — бомба! И в целом, ребята, неплохо! В жаркий день прохладная окрошка зашла. Но за отсутствие яиц мы балл все же снизим.

Наша оценка: 4 из 5.

«Лепим и варим»

Малюсенькая порция окрошки в пельменной стоит логичные 240 рублей и ни на что, собственно, не претендует.

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Квас в ней оказался вполне сносным, а наполнение — проще некуда. Внутри: вареная курица неаккуратными кусочками, нашинкованные овощи — редис и огурец, щепотка зелени. Окрошка жидкая и пустоватая. Кайфа никакого. Да, ребята, пельмени вам удаются много лучше!

Наша оценка: 2 из 5.

«Том Сойер»

В этом кафе блюдо называется «О! Крошка». Есть мясная, есть овощная. Мы выбрали, конечно же, мясную.

И да — окрошка богатая. За цену в 390 рублей нам принесли огромную тарелку (300 мл) с большим количеством классической окрошечной смеси, щедро залитой квасом собственного приготовления. Отдельно подали сметану.

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В окрошке мы обнаружили вареное мясо, огурец, редиску и зелень, а еще две красивые четвертинки вареного яйца. Овощи нашинкованы тонкой соломкой (наше уважение!).

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Окрошка сытная и вкусная, квас скорее сладкий, чем нет. Единственное, чего нам не хватило, это остроты. Горчица или хрен к такой окрошке не предусмотрены.

Наша оценка: 5 из 5.

Ресторан «Холоп»

«В этом ресторане старорусской кухни непременно должна быть окрошка», — подумали мы и спустились в прохладный подвальчик.

И она там, естественно, была, на квасе или кисломолочке — по желанию. Порция стоит 400 рублей. Квас здесь особенный, из рецептов Софьи Толстой, с мятой, в меню так и указано: «Окрошка на квасе „Шостак“». Так что мы изволили на квасе и немедля. 

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Порция более чем приличная — 400 мл. Окрошку приносят быстро, уже замешанную и заправленную квасом и забеленную сметаной.

Ветчина, яйца, редис, огурцы, много-много зелени, включая зеленый лук, вареная картошка — богатое наполнение, всё как должно быть в окрошке по классике. Все овощи вкусные, качественные и свежие, а нарезано так, что можно распробовать вкус каждого.

Сначала окрошка показалась необычной: мы привыкли к сладкому квасу. «Шостак» же — кислый, белый, с богатым вкусом. Ложка, другая, третья... Да, ребята, это то что нужно! Это та окрошка, которую имели в виду и Чехов, и Салтыков-Щедрин. Безусловный фаворит!

Один минус мы, вредные, всё же нашли: немного горчицы или хрена эту окрошку точно не испортили бы, а только украсили. И тем не менее... 

Наша оценка 5 из 5.

Кафе PUFF

В одном из заведений арки окрошку встретить не ожидали. Но она там была, и еще какая — на малиновом квасе. Надо брать! Порция 350 мл, цена — 490 рублей.

Самое шикарное в этой окрошке — подача: приносят буквально все отдельно. С одной стороны — прозрачность во всем, с другой — элемент хендмейда.

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Все ингредиенты — как на ладони: кубики огурца, яйца и мяса; бодрая, сочная редиска кружочками; пучки свежего укропа. И никакого лука!

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А вот заправка — получите, распишитесь! Хрен, горчица, сметана… Добавляйте всё что хотите, делайте свою окрошку-трансформер под себя. И — его величество малиновый квас — прохладный, вкусный, с ярким запахом малины... Неужели окрошку с ним можно есть вообще? Что ж, попробуем.

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Вы знаете, это очень вкусно! Квас растворил и впитал все окрошечные топинги, став прекрасным наполнением замечательного летнего супа. Попробовали — и доели! Наше резюме: это окрошка для девочек — вкусная, летняя, легкая.

Наша оценка: 5 из 5.

 

Роскошные окрошки: PUFF, «Холоп», «Том Сойер».

Самая большая окрошка — «Холоп».

Живая классика — «Холоп».

Самая скромная — «Лепим и варим».

Самая дорогая — PUFF. 

   

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