Фестиваль уличных культур
6 июля на Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур.
На семи локациях запланированы такие состязания:
- турнир по футболу 1×1 «PANNA»,
- арт-площадка GRAFFITY,
- батлы по брейкингу,
- батлы для всех любителей танцевать ALL STYLE,
- соревнования на площадке «Паркур»,
- соревнования на площадке «Воркаут»,
- соревнования на площадке «Скейтбординг и экстремальный самокат».
Где и когда?
Тула , Тула
6 июля 2024, суббота
17:00
6 - 17 июля
26 мая - 10 июля
20 июня - 10 июля
13 июля, суббота 00:00
11 мая - 10 июля 2023
1 июня - 6 июля