Мать-монстр? Что делать, когда психика матери не выдерживает ребенка

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

В последнее время много новостей о матерях, которые своими действиями вредят своим детям. Иногда необратимо. Читаю комментарии под новостями о том, как мать оставила ребенка в коляске на парковке, о том, как мать дернула дочку за руку, ребенок упал и умер от удара спиной.

Можно как угодно называть этих матерей и приписывать им какие угодно свойства — мать-кукушка, отсутствие материнского инстинкта, монстр, чудовище. Можно кричать о том, что их надо стерилизовать, не давать размножаться и так далее. Но такие ситуации продолжают происходить. Почему? Есть то, что лежит в основе такого вот поведения. То, что побуждает с яростью дергать ребенка за руку, оставить его в коляске на парковке, придушить подушкой, выкинуть из окна, избить. Это всё реальные истории того, что делают матери со своими детьми. И далеко не все истории.

Помните, уже во многих наших обсуждениях я использовала такие выражения: «психика матери не выдерживает эмоции ребенка», «психика матери выдерживает ребенка». Так вот, если по существу, то мы имеем дело с яркими демонстрациями того, что психика матери не выдерживает эмоций ребенка, вообще ребенка не выдерживает. Особенно когда ребенок плачет, очень много плачет, капризничает, куда-то лезет, чего-то требует.

Сразу хочу сказать, что вот эти женщины, о которых мы читаем в новостях, не единственные, кто не выдерживает своих детей.

Просто это уже такие крайние проявления. Я уверена, что с ситуациями, когда нет сил на ребенка и «нервы на пределе», все мы сталкивались. Вспомните, сколько раз вы сами дергали своего ребенка за руку или больно сжимали его ладонь, или отталкивали. Сколько раз у вас возникало желание куда-нибудь сбежать или закрыться от плачущего ребенка? Сможете ли вы признаться в этом сами себе?

Знаете, что интересно? Что мы никогда не узнаем заранее о том, что нам будет сложно с ребенком. Если только мы не посещаем психолога, психотерапевта или психиатра. И специально не затрагиваем тему будущего материнства. Узнать о том, что у нас есть проблемы с психикой, о том, что есть расстройство личности, можно если только обратиться к специалисту. Но дело в том, что подавляющее большинство людей никогда так и не узнают, что у них есть те или иные проблемы психологического или психиатрического спектра. Да и все медицинские осмотры для работы или для получения водительских прав, которые включают в себя обязательное посещение психиатра, носят абсолютно формальный характер и ничего не диагностируют.

Но вот что самое важное во всем этом. Независимо от того, осознаем ли мы у себя проблемы, признаемся ли мы себе, что с трудом справляемся с материнской ролью или нам кто-то об этом говорит. Мы не обращаемся за помощью. Да, мы не считаем, что мы имеем право обратиться за помощью. Сейчас поясню.

Вот, женщина родила ребенка. Она — мать. Ну и раз она мать, то должна терпеть и не жаловаться, что ей тяжело. Ведь так?

Разве можно где-то в женской консультации или у педиатра сказать, что иногда просто сносит крышу от бесконечного плача.

Справляйся как хочешь, как можешь. И только попробуй сказать, что тебе сложно, сразу полетят камни, оскорбления и осуждения. Но есть неоспоримые медицинские факты, который говорят о том, что женщина после рождения ребенка нуждается в помощи и поддержке, что после рождения у женщины может наступить послеродовая депрессия. Что беременность и рождение ребенка могут обострить имеющиеся психологические или психиатрические проблемы. Ну вот что хотите с этим делайте — закрывайте на это глаза, говорите, что врачи и медицина врут, но очевидные вещи не перестанут от этого существовать.

Про ответственность. Взрослый человек несет абсолютную ответственность за свои поступки. Если он по всем медпоказаниям вменяем. И никакие детские травмы мамы, усталость и депрессия не отменяют ее ответственности за благополучие ее ребенка. Но в первую очередь это ответственность про ее собственное здоровье и жизнь. Это вообще любого взрослого человека касается. Но когда мы говорим о материнстве — особенно. Как мы будем заботиться о ребенке, как мы будем на него влиять, готова ли наша психика, наше тело? Есть у нас надежная поддержка? Нам так много рассказывают о физическом уходе за ребенком и ничего не говорят о психологической составляющей.

Абзац для комментариев из серии «я одна пятерых подняла, на заводе сутками пахала, никто не помогал и никаких депрессий не было», «а как раньше в поле рожали и дальше работали, а как в землянках во время войны»... Все это примеры экстремальных ситуаций, в которых психика подвергается сильнейшей атаке и все ресурсы направлены на выживание.

И если человек гневно кричит о том, что «вот мне то никто не помогал и ничего — выжили», то это говорит о том, что те события стали для человека сильнейшим психологическим переживанием, сравнимым с травмой.

И все, кто в одиночку вот так сражались с действительностью, заслуживают сочувствия и понимания. Я уверена, что каждый был бы рад, если бы у него были люди, которые помогли и поддержали. Но так не случилось, и боль и злость, вызванные этой несправедливостью, были глубоко вытеснены, но никуда не делись. И вот эту злость они выплескивают на каждого, кто осмеливается сказать вслух, что им сложно и им нужна помощь. Помощь нужна и тем и другим. Всем.

Давайте резюмируем то, что я хотела сегодня сказать. Психологическая готовность или не готовность матери будет играть огромную роль в том, как будет проходить ее забота о ребенке. Психологически не здоровая мама с трудом будет выносить плач ребенка. Без помощи ей никак не обойтись. Она будет чувствовать себя бессильной, загнанной в угол, уставшей и очень маленькой. И будет испытывать злость и ярость на ребенка. Более-менее здоровая мама попросит о помощи, уйдет в другую комнату от плачущего ребенка, чтобы перевести дух, будет искать способы как-то справляться с этим. Кто-то «спасается» алкоголем, что еще больше усугубляет эмоциональное состояние.

У меня к вам просьба, если кто-то из вашего окружения прямо сейчас заботится о младенце или детях постарше, просто спросите у них как они справляются. По-доброму, с заботой и пониманием. Поинтересуйтесь не нужна ли им помощь? Может, иногда побыть немного с ребенком или погулять. Просто чтобы у мамы была возможность перевести дух.

Обнимаю вас.