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Драйвер

Драйвер

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Джейми Чайлдс
  
Актеры:
Дженна Колман, Оливер Джексон-Коэн, Рори МакКанн, Вивьенн Ачеампонг, Томас Тургус, Аллан Мустафа, Джо Блэкмор, Остин Хейнс, Рошель Голди, Джек Ньюхаус
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата. Его сила — в ярости, его оружие — скорость.

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