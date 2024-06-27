Премьера: 27.06.2024

Режиссер: Джейми Чайлдс

Актеры: Дженна Колман, Оливер Джексон-Коэн, Рори МакКанн, Вивьенн Ачеампонг, Томас Тургус, Аллан Мустафа, Джо Блэкмор, Остин Хейнс, Рошель Голди, Джек Ньюхаус

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата. Его сила — в ярости, его оружие — скорость.