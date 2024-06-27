Драйвер
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Джейми Чайлдс
Актеры:
Дженна Колман, Оливер Джексон-Коэн, Рори МакКанн, Вивьенн Ачеампонг, Томас Тургус, Аллан Мустафа, Джо Блэкмор, Остин Хейнс, Рошель Голди, Джек Ньюхаус
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
18+
Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата. Его сила — в ярости, его оружие — скорость.
29 июня, суббота
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
30 июня, воскресенье
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
1 июля, понедельник
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
30 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
1 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:25
2 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
3 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:25
27 июня - 2 июля
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