8 мест, где можно от души потанцевать в Туле: парки, городские пространства, рестораны

Фото Алексея Пирязева.

А вы успели позажигать на открытом воздухе этим летом? Если ещё нет — не беда: собрали для вас несколько мест, где можно с удовольствием и пользой для души провести время в городе.

Центральный парк: танцуют все!

Танцплощадка работает по субботам и воскресеньям. В 12.30 самые энергичные и жизнерадостные встречаются около эстрады и зажигают под хиты 60-х, 70-х, 80-х и 90-х около эстрады, а в 16.00 — на фонтанной площади. Ограничений по возрасту нет, так же как и по уровню подготовки: танцевать могут все желающие.

Помимо этого, в Центральном парке стартовали танцевальные проекты «Краски востока» и «Мир БОХО» в исполнении цыганского ансамбля «Богема». Коллектив погружает участников в таинственный и эмоциональный мир цыганского этноса. Ближайшие встречи — в воскресенье, 23 июня, в 17.00 («Краски Востока») и 18.00 («Мир БОХО») возле ротонды.

А ещё каждый понедельник в Центральном парке организованы бесплатные мастер-классы по восточным танцам. Встречи проходят в 10.00 возле ротонды.

Платоновский парк: танго и ча-ча-ча

В ритме танго и ча-ча-ча начинаются воскресные дни в Платоновском парке. Каждое воскресенье в 12.00 инструктор по латиноамериканским танцам показывает, насколько красивы, энергичны и уверенны танцевальные движения этого направления. Латина подойдёт всем — специальной подготовки для занятий не требуется.

Помимо заряда эмоциями и впечатлениями, латина благотворно влияет на состояние организма. Только представьте! Укрепляет и развивает дыхательную систему, помогает быстро избавиться от целлюлита и лишнего веса, исправляет осанку. Значит, занятия в Платоновском парке — отличный способ провести выходной день с пользой для души и тела.

Ближайшая встреча — 30 июня в 12.00.

Веранда Mr. Cup

Каждая суббота на веранде Mr. Cup на ул. Советской проходит одинаково: утром — за кофе и завтраками, а вечером — под аккомпанемент душевной музыки. В 19.00 диджей встаёт за пульт — и можно танцевать так, будто никто не видит. Заглядывайте, вход бесплатный.

«Искра»: sunset по четвергам

По четвергам на закате дня на «Искре» наступает SUNSET. И всё преображается: звучит электронная музыка, компании собираются за прохладительными напитками и интересными беседами и танцуют на открытом воздухе.

Время — с 18.00 и до заката. При изменении погодных условий время и дата «Сансета» могут меняться.

«Культура»

Каждую пятницу и субботу с 23.00 до 4.00 в «Культуре» собираются любители ночной жизни города: вход на площадку бесплатный, дресс-код — cocktail&casual.



Фото «Культуры» с официального сайта.

«Октава»

В «Октаве» потанцевать можно и на квартирниках под исполнение тульских музыкантов, и на тематических вечеринках. А ещё совсем скоро закончится ремонт веранды, и тогда оторваться можно будет по полной: кластер возобновит традиционные джазовые четверги!

29 июня, в субботу, в «Октаве» пройдёт фестиваль ZARYAD FEST. Потанцуем под самые популярные треки в сине-фиолетовом настроении стробоскопов. Начало — 22.00. Вход бесплатный.

Ресторан «Респект»

Каждую пятницу и субботу «Респект» приглашает любителей живой музыки на летнюю веранду: потанцевать можно под голоса лучших исполнителей Тулы.

Казанская набережная: зумба

29 июня возобновляет работу летний фестиваль «ГАЗОН». Традиционно он собирает любителей танцев на тренировках по зумбе (их расписание сообщат позже в группе «ГАЗОНа»), а также танцевальных батлах.

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