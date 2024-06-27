Ты просто космос

Премьера: 27.06.2024

Режиссер: Кристиан Меркадо

Актеры: Натали Моралес, Мисси Пайл, Энтони Маки, Зои Чао, Джефф Сталтс, Тейлор Шерт, Эндрю Фаррье, Джессамин Бергам, Майлс Хендлер

Жанр: Фантастика, Ромком

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Два астронавта уже три года выживают на космической станции. Пока у них есть все необходимое — небольшой огород, домашний скот, фильмы и музыка. Адам и Джейн не теряют надежды на спасение, однако не могут быть уверены в том, что вернутся на Землю. Тогда они задаются вопросом: стоит им остаться друзьями или...?