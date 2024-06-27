Ты просто космос
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Кристиан Меркадо
Актеры:
Натали Моралес, Мисси Пайл, Энтони Маки, Зои Чао, Джефф Сталтс, Тейлор Шерт, Эндрю Фаррье, Джессамин Бергам, Майлс Хендлер
Жанр:
Фантастика, Ромком
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Два астронавта уже три года выживают на космической станции. Пока у них есть все необходимое — небольшой огород, домашний скот, фильмы и музыка. Адам и Джейн не теряют надежды на спасение, однако не могут быть уверены в том, что вернутся на Землю. Тогда они задаются вопросом: стоит им остаться друзьями или...?
Сегодня
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
29 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
30 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
1 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
2 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
3 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
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