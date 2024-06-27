  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Ты просто космос - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ты просто космос

Ты просто космос

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Кристиан Меркадо
  
Актеры:
Натали Моралес, Мисси Пайл, Энтони Маки, Зои Чао, Джефф Сталтс, Тейлор Шерт, Эндрю Фаррье, Джессамин Бергам, Майлс Хендлер
  
Жанр:
Фантастика, Ромком
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Два астронавта уже три года выживают на космической станции. Пока у них есть все необходимое — небольшой огород, домашний скот, фильмы и музыка. Адам и Джейн не теряют надежды на спасение, однако не могут быть уверены в том, что вернутся на Землю. Тогда они задаются вопросом: стоит им остаться друзьями или...?

0
Касса
Калки
27 июня - 2 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний дракон
1 июня - 2 июля
Кинотеатр 3D (Венев)
Драйвер
27 июня - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 3 июля 2023
Алмаз Синема
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Фора Х
1 - 29 июня
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.