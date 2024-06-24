В тульском отделении Центробанка рассказали, почему не меняли червонцы на золото

Музей Банка России в Туле рассказывает о том, как юное Советское государство едва не попало в финансовую ловушку и не лишилось золотого запаса.

Денежная реформа 1922-1924 гг. вошла в историю по имени ее инициатора Григория Яковлевича Сокольникова (настоящее имя Гирш Яковлевич Бриллиант), первого наркома финансов СССР.

Галина Гомжина, сотрудник музея Банка России в Туле:

Галина Гомжина – В октябре 1922 г. в обращение был введён советский золотой червонец (монета), по весу и золотому содержанию аналогичный «царскому» червонцу. Считается, что это было необходимо для принятия советского червонца за границей для платежей. И не случайно он получил название «червонец», ведь так еще в Древней Руси именовались монеты, которые чеканились из высокопробного «червонного» золота.

В этой реформе активно участвовал Государственный банк: он выпускал в обращение бумажные деньги (банкноты) – «золотые червонцы». Бумажный червонец по стоимости был приравнен к 1 золотнику 78.24 доли чистого золота (примерно 7,74 грамма чистого золота).

Возникла параллельная денежная система: наряду с рублями Наркомфина (совзнаками) появились червонцы Госбанка РСФСР с золотым обеспечением.

Червонец стал достаточно устойчивым платежным средством и котировался на биржах ряда стран, в том числе на Нью-Йоркской фондовой бирже.

И вот здесь молодое Советское государство столкнулось с таким понятием как «репутационные риски». Бумажный червонец содержал такую надпись: «Один ЧЕРВОНЕЦ содержит 1 зол. 78,24 дол. чистого золота. Банковский билет подлежит размену на ЗОЛОТО». Но это совсем не означало, что владелец билета мог беспрепятственно поучить свои законные граммы чистого золота, так как, согласно следующей надписи, «начало размена устанавливается особым правительственных актом». Нужно сказать, что такой акт никогда не издавался. Но зарубежные держатели червонцев стали требовать обмена бумажных денег на золото. Такого поворота Советское правительство не ожидало и было принято решение выкупить имеющиеся за границей бумажные червонцы, а также убрать их с фондовых бирж, чтобы не сталкиваться с подобным казусом в дальнейшем.

В 1937 г. в честь 20-летия революции на червонцах впервые появился портрет В.И. Ленина. Банкноты с портретом вождя мирового пролетариата вышли в четырех номиналах — 1, 3, 5 и 10 червонцев.

Эти червонцы пережили Великую Отечественную войну. Ими выплачивали денежное довольствие красноармейцам и зарплаты рабочим, погашали расходы на мобилизацию и эвакуацию, выдавали пенсии инвалидам войны и семьям погибших на фронте.

В декабре 1947 г. прошла реформа, которая должна была стабилизировать денежное обращение в стране после войны. В результате червонцы исчезли из обращения, их заменили рубли.

Банк России приглашает туляков на музейные экскурсии Все желающие смогут познакомиться с историей банковского дела и узнать много интересного о деньгах. В музее тульского отделения Банка России собрано свыше полутора тысяч экспонатов, включая большую коллекцию монет, банкнот и ценных бумаг. Посетители увидят ассигнации, а также «романовки», «керенки», «думки», рубли белого движения и другие денежные знаки России.

В денежном хранилище гостям расскажут, как менялось техническое оснащение труда банковских служащих. Воссозданный интерьер кабинета начальника районной конторы банка перенесет в середину ХХ века. Разделы экспозиции «Жемчужины земли тульской» и «Тула — арсенал и щит России» расскажут о главных тульских достопримечательностях, запечатленных на реверсах серебряных монет. Экспозиция работает по будням по адресу: ул. Советская, 88. Телефон для записи: 32-53-25.