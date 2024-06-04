6 июля в фотостудии GRANGE 2.0 пройдет концерт-медитация с живой музыкой. Древние мантры, которые звучали ещё тысячи лет назад, будут звучать в этот день в сопровождении этнических и современных инструментов: физгармони, мриданги, караталл, гитары и флейты.



Главными гостями нашего мероприятия станут профессиональные музыканты, которые занимаются медитаций более 15 лет. Они дадут нужную настройку и помогут погрузиться в мир мантра-медитации.

Что будет:

общение с единомышленниками и новые знакомства;

вегетарианское кафе;

возможность приобрести книги;

сладкие подарки;

красивые локации в самом сердце Тулы.

Форма одежды - любая, в которой вам будет удобно сидеть и погружать свой ум в пение древних мантр.

Свободный взнос.

Место: GRANGE 2.0, ул. Советская 11/ул. Благовещенская 20 (вход — внутренний угол здания, 2 этаж, над баром What Else). Телефон для справок — 8-915-785-14-08.



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