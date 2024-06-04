  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Концерт-медитация - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Концерт-медитация

Концерт-медитация

6 июля в фотостудии GRANGE 2.0 пройдет концерт-медитация с живой музыкой. Древние мантры, которые звучали ещё тысячи лет назад, будут звучать в этот день в сопровождении этнических и современных инструментов: физгармони, мриданги, караталл, гитары и флейты.

Главными гостями нашего мероприятия станут профессиональные музыканты, которые занимаются медитаций более 15 лет. Они дадут нужную настройку и помогут погрузиться в мир мантра-медитации.

Что будет:

  • общение с единомышленниками и новые знакомства;
  • вегетарианское кафе;
  • возможность приобрести книги;
  • сладкие подарки;
  • красивые локации в самом сердце Тулы.

Форма одежды - любая, в которой вам будет удобно сидеть и погружать свой ум в пение древних мантр.

Свободный взнос.

Место: GRANGE 2.0, ул. Советская 11/ул. Благовещенская 20 (вход — внутренний угол здания, 2 этаж, над баром What Else). Телефон для справок — 8-915-785-14-08.

Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
6 июля 2024, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 17 июля
Синема Стар
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тур с Иванушками
20 июня - 10 июля
Люксор Тула
Как найти сокровища
13 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 10 июля 2023
Алмаз Синема
Фора Х
1 июня - 6 июля
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.