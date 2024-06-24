Арабика, робуста, либерика и другие из семейства

Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать про кофе и его виды, а также про то откуда он вообще взялся и какую страну можно назвать родиной кофе.



Откуда кофе пошёл?

Существует такой термин: Кофейный экватор. Так называют пространство где климатические условия подходят для произрастания кофе. Выглядит это примерно так:

фотография с сайта mycoffenation.ru

Туда входят известные своим кофе страны вроде Кубы, ЭФиопии, Бразилии и Вьетнама, но среди этих стран есть и те, что еще не успели прославиться своим кофе, хотя уже его и выращивают, например: Мьянма, Индия или Китай.

Но в какой же из этих стран появился кофе? Есть одна интересная легенда, которую меня заставляли учить для сдачи теоретической части аттестации бариста и вот настал день, когда она мне наконец пригодилась!

Был такой эфиопский пастух - Калди. Однажды он заметил, что когда он пасет своих коз в месте, где растут странные деревья с красными плодами, козы становятся крайне активными. Он изучил эти деревья, попробовал плоды и наконец понял почему козы ведут себя странно, так как и сам почувствовал прилив сил. Части дерева он отнес в ближайший монастырь и отдал их на изучение монахам. Так люди впервые узнали о кофе, а точнее о арабике. Таким образом, страна, в которой появился наш любимый напиток - Эфиопия. После этого саженцы перевезли в другой район эфиопии, а разновидность арабики получила название - типика, которая и на данный момент является одной из самых распространенных в мире.

В 15 веке семена саженцы типики вывезли в Йемен. Йеменские шейхи выращивали кофе и продавали его, причем вывозить было можно только обжаренный кофе, дабы не нарушить монополию. Кстати, в связи с этим многие годы люди думали, что родина кофе - Йемен, а не Эфиопия.

По одной из версий вывез кофе из Йемена Индийский монах по имени Баба Будан, сделав первый шаг к слому Йеменской Монополии. Но все же до 17 века в Европу кофе везли только из Йемена. Почему именно до 17? В это время в Голландии кофе стал крайне популярен и голландцы захотели выращивать его самостоятельно, в обход Йемена. С этого момента кофе начал активно расходится по миру.



А какие виды кофейных деревьев вообще существуют?

Ну, Бог вам в помощь, если вы когда-то действительно захотите разобраться в этом:

Я же расскажу про 4 основных дерева, которые хоть как-то представлены на современном рынке:

Робуста Арабика Либерика Эужениоидис

Арабика и робуста

То самое первое кофейное дерево, о котором узнали люди, на деле вовсе не первое, ведь Арабика - это результат естественного скрещивания Робусты и Эужениоидиса.

Вот оба вида, для сравнения:

Арабика обладает более насыщенным вкусом. Причин тому много - в основном чисто генетических, так как она взяла лучшие качества от своих “родителей”, но так же на это влияет высота произрастания. Кофейные деревья арабики растут в на большей высоте, где уровень кислорода намного ниже, чем в предгорных районах или равнинах, из-за чего дефицит кислорода вызывает реакции у дерева, которые приводят к тому, что увеличивается уровень сахара и липидов в плодах. Содержания кофеина в арабике - 1.5%, что так же делает ее вкус более сбалансированным, так как кофеин сам по себе не имеет определенного вкуса, кроме чистой горечи.

В робусте же намного меньше содержание сахаров. Кофеина в ней от 2.5 % - 2.7 %. Что, очевидно, делает ее вкус более горьким. Но в то же время робуста куда менее прихотлива, растет почти где угодно, достаточно низко, а также устойчива ко многим болезням, к тому же, как я и писал выше, содержит в себе больше кофеина, а значит и бодрит сильнее.

И именно из-за того, что арабика и робуста так не похожи, они отлично сочетаются в купажах. Робуста дает бодрость и уравновешивает кислотность арабики, а арабика дополняет робусту своим ярким вкусом. Почти 99% мирового рынка - это именно два этих вида.



Эужениоидис

Достаточно редкая разновидность, которой, тем не менее, мы обязаны тем, что в мире существует арабика.

Фото с сайта sprudge.com

Эужениоидис - это мелкий кустарник с небольшим количеством урожая в год, кроме того, содержание кофеина в его плодах всег о 0.2 %, что и является причиной его нераспространенности. Вкус его описывают так: очень высокая сладость, почти отсутствует кислотность и легкие алкогольные ноты.

Либерика

Вот так выглядят зерна либерики:

Фото с сайта gourmecoffee.com

А так дерево:

Фото с сайта alchetron.com

Кроме того, его высота может достигать 10 метров. Именно поэтому его иногда называют самым красивым среди других кофейных деревьев. Либерика неприхотлива и устойчива к болезням, прямо как робуста. Однако созревает либерика почти в два раза дольше, нежели арабика, а кофеина в ней от 1.2% до 1.5%, что в том числе является причиной того, что она распространена не так широко. В чистом виде либерика почти нигде не представлена, так как имеет высокую степень горечи, но что действительно ее отличает от других видов кофе - яркий аромат. Поэтому ее иногда добавляют в смеси, чтобы сделать его более насыщенным.

Примерно так обстоит ситуация с видами кофейных деревьев, если не сильно углубляться в нее. На деле, конечно же, существует еще много видов деревьев и, кроме того, разновидностей этих деревьев. Современные селекционеры выводят новые виды почти ежегодно. Допустим, пару месяцев назад, Бразильские ученые вывели вид, плоды которого не содержат кофеина. Но об этом и многом другом в следующий раз. Спасибо что дочитали, всем вкусного кофейка!