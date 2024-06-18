В Тульском суворовском военном училище прошел четвертый выпускной

Фото Алексея Пирязева

Во вторник, 18 июня, в Тульском суворовском военном училище вручили аттестаты выпускникам. По традиции это событие стало невероятно красивым: статная форма, торжественный марш и, конечно, вальс.

Документы об образовании в этом году получили 55 суворовцев, 15 из них –аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» I степени, восемь — II степени.

От имени врио губернатора Дмитрия Миляева к собравшимся обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

— На протяжении веков истинные патриоты ратными и трудовыми подвигами, героическими свершениями прославляли Отечество. Вам предстоит хранить и продолжать славные традиции суворовцев, на военной службе и в гражданских отраслях укреплять могущество России. Уверен, что каждый из вас гордится тем, что он суворовец. Это большая честь и высокая ответственность. Не сомневаюсь, что вы принесете пользу своей малой родине и нашей великой стране.

Помните своих наставников, оставайтесь всегда верны девизу суворовских училищ: «Жизнь — Родине, честь — никому!»

Мы пообщались с выпускниками и узнали, почему они решили выбрать для себя этот непростой путь и какие строят планы на будущее.

Матвей Зайцев, Тула:

— Я родился и вырос в семье военных, поэтому с детства мечтал стать генералом. Когда узнал, что в Туле открывается Суворовское училище, понял: буду поступать. Тогда я учился в четвертом классе, но решение было твердым.

Родители поддержали меня во всем. И все годы обучения они были моей опорой, за что я им очень благодарен. Отбор в Суворовское был жестким — семь или восемь человек на место.

Самое тяжелое, что было за все эти годы, — находиться вдали от семьи. Пришлось научиться принимать все решения самостоятельно. Хорошо, что рядом всегда были учителя и воспитатели. Они так доброжелательно относятся ко всем, что адаптироваться получается даже у детей, которые только переступают порог училища.

Мне хочется сказать огромное спасибо учителям, которые работали не покладая рук. Каждый день они готовили для нас что-то особенное, незабываемое. А воспитателей хочу поблагодарить за то, что держали нас в ежовых рукавицах. Благодаря им мы продолжали учиться и добиваться все новых высот.

Мы много вкладывали в себя все эти годы, и я уверен: это не зря. Дисциплинированный человек всегда добивается в жизни большего, чем тот, который не может себя организовать.

Мне полученные в Суворовском училище навыки пойдут на пользу. Мне понравилось разрабатывать оружие, и в будущем я хочу стать конструктором оружия.

Алексей Дорохин, Калуга:

— В детстве я увидел парад на Красной площади и тогда понял, что хочу связать жизнь с военной службой. Я решил, что Суворовское училище будет первым шагом на пути к моей мечте.

Родители поддерживают меня во всех моих решениях, поэтому и поступление сюда тоже одобрили. Рад, что в моей семье все так, что родители понимают, что это моя жизнь и мое решение, не осуждают, а если сложно, всегда приходят на помощь и дают совет.

Первые два месяца были очень сложными. Родные приезжали каждую неделю, но так хотелось увидеть родные стены дома. Потом адаптировался, привык к новому укладу. Это получилось благодаря хорошим наставникам и нашему коллективу.

Мне нравилось в Суворовском. Тут разнообразная жизнь. Бывают трудные моменты и в учебе, и в спорте, но все это — стимул расти дальше.

Из самого приятного — летняя практика в 10-м классе. Мы ездили в воинскую часть, и мне там понравилось, я еще раз понял, что сделал правильный выбор.

Суворовскому училищу я хочу сказать спасибо за возможность реализовать себя. Думаю, в обычной школе не стал бы таким, какой я сейчас. У нас здесь идеальные условия для личного развития. Ты можешь успеть сделать уроки, сходить позаниматься спортом. Тебе дают возможность попробовать все, найти то, в чем хочешь реализоваться.

К тому же, я считаю, что здесь собраны лучшие преподаватели региона. И наши высокие баллы ЕГЭ, результаты на различных олимпиадах это подтверждают. Учителя научили нас учиться, это очень важно.

Геннадий Седачев, Тула:

— Я с детства занимаюсь музыкой, рукопашным боем, отлично учусь. Когда в Туле построили Суворовское училище, понял, что мне нужно сюда, что здесь я смогу реализоваться и не нужно будет из Ясной Поляны постоянно приезжать в Тулу. Пришел на день открытых дверей, и мне все понравилось.

Дома маме так и сказал: «Точно буду поступать». Был настроен серьезно, и мама меня поддержала.

Первое время было непросто: без родных, друзей, все новое. Но, слава богу, нашему взводу очень повезло с людьми. Здесь есть прекрасные друзья, воспитатели. Каждый сегодняшний выпускник — выдающийся человек. Думаю, такого выпуска, как сейчас, вы больше не увидите. Он лучший.

Сложно было привыкнуть к режиму: дисциплина, строгая учеба, правильное питание. Я еще и стал заместителем командира взвода, так что приходилось еще и выгонять всех на зарядку по утрам.

Иногда, конечно, было обидно, что мои сверстники там гуляют, а здесь столько задач. Но я понимал: делаю это для того, чтобы выпуститься и стать намного лучше тех, кто упустил учебу. Уверен, мы будем воспитаннее, дисциплинированнее, статнее многих наших ровесников.

Собираюсь стать военным инженером. Поступить тоже будет непросто. ЕГЭ тут важно в меньшей степени, нужна еще физическая подготовка, психологическая выдержка. Но оно того стоит. Спасибо Суворовскому за то, что воспитали в нас дисциплину, привили уважение к старшим и ответственность. Мы этого не забудем.