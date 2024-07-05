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Смелее чем я

Смелее чем я

Премьера:
05.07.2024
 
Режиссер:
Нирадж Пандей
  
Актеры:
Аджай Девган, Табу, Джимми Шейргилл, Шантану Махешвари, Сайи Манджрекар, Бенедикт Гарретт, Пушпендра Сингх, Дипак Рай, Фархин Фалак, Сандип Кумарр, Дев Рааз
  
Жанр:
Боевик, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

История фильма рассказывает о паре, история любви которой охватывает 23 года, с 2000 по 2023 год, углубляясь в эмоциональную глубину и развивающуюся динамику их отношений на протяжении двух десятилетий, кульминацией которых стала одна финальная встреча.

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