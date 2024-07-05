Смелее чем я
Премьера:
05.07.2024
Режиссер:
Нирадж Пандей
Актеры:
Аджай Девган, Табу, Джимми Шейргилл, Шантану Махешвари, Сайи Манджрекар, Бенедикт Гарретт, Пушпендра Сингх, Дипак Рай, Фархин Фалак, Сандип Кумарр, Дев Рааз
Жанр:
Боевик, Мелодрама
Продолжительноcть:
125 минут
Возрастные ограничения:
16+
История фильма рассказывает о паре, история любви которой охватывает 23 года, с 2000 по 2023 год, углубляясь в эмоциональную глубину и развивающуюся динамику их отношений на протяжении двух десятилетий, кульминацией которых стала одна финальная встреча.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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