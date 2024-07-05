Смелее чем я

Премьера: 05.07.2024

Режиссер: Нирадж Пандей

Актеры: Аджай Девган, Табу, Джимми Шейргилл, Шантану Махешвари, Сайи Манджрекар, Бенедикт Гарретт, Пушпендра Сингх, Дипак Рай, Фархин Фалак, Сандип Кумарр, Дев Рааз

Жанр: Боевик, Мелодрама

Продолжительноcть: 125 минут

Возрастные ограничения: 16+

История фильма рассказывает о паре, история любви которой охватывает 23 года, с 2000 по 2023 год, углубляясь в эмоциональную глубину и развивающуюся динамику их отношений на протяжении двух десятилетий, кульминацией которых стала одна финальная встреча.