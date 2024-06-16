  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Антоха МС, Нейромонах Феофан и Бутусов: фоторепортаж со второго дня «Дикой Мяты» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Антоха МС, Нейромонах Феофан и Бутусов: фоторепортаж со второго дня «Дикой Мяты»
Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Антоха МС, Нейромонах Феофан и Бутусов: фоторепортаж со второго дня «Дикой Мяты»

Экватор самого большого мультиформатного опен-эйра страны пройден. Было жарко во всех смыслах!

Суббота на «Дикой Мяте» выдалась на славу, а погода не подвела. Для туляков и гостей региона выступил Антоха МС, Нейромонах Феофан по традиции притоптал «мятное» поле, спел Найк Борзов и множество других артистов.

Первая в России актриса-космонавт и вообще мастерица на все руки Юлия Пересильд презентовала свою музыкальную группу «Мандрагора». 

Завершил день субботний хедлайнер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius». Его хиты на "Дикой Мяте" прозвучали впервые.

 

Смотрите большой фоторепортаж со второго дня нереального фестиваля в Бунырево!

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Дикая мята-2024
The Hatters, поэтичный Хаски и магическая Элли на маковом поле: фоторепортаж с первого дня «Дикой Мяты»
Жизнь Тулы и области
The Hatters, поэтичный Хаски и магическая Элли на маковом поле: фоторепортаж с первого дня «Дикой Мяты»
вчера, в 10:10, 34 13691 3
До «Дикой Мяты» один день! Маяк, ART-амбар и парк развлечений — фестиваль готов удивлять!
Новости компаний
До «Дикой Мяты» один день! Маяк, ART-амбар и парк развлечений — фестиваль готов удивлять!
13 июня, в 17:18, 0 1997 0
Шоу The Hatters, шесть сцен, доставка в палаточных лагерях и парк развлечений – гид по фестивалю «Дикая Мята» 
Новости компаний
Шоу The Hatters, шесть сцен, доставка в палаточных лагерях и парк развлечений – гид по фестивалю «Дикая Мята» 
7 июня, в 16:36, 0 3064 0
The Hatters, Бутусов, polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Юлия Пересильд: «Дикая Мята» объявила основной лайнап
Новости компаний
The Hatters, Бутусов, polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Юлия Пересильд: «Дикая Мята» объявила основной лайнап
27 мая, в 12:12, 12 4001 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
Дикая Мятавторой день
Место
Тульская областьБунырево

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Пронском водохранилище утонул полицейский из Тулы
В Пронском водохранилище утонул полицейский из Тулы
В Киреевске пропал 79-летний Юрий Унгурьян
В Киреевске пропал 79-летний Юрий Унгурьян
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.