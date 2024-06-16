Антоха МС, Нейромонах Феофан и Бутусов: фоторепортаж со второго дня «Дикой Мяты»

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Экватор самого большого мультиформатного опен-эйра страны пройден. Было жарко во всех смыслах!

Суббота на «Дикой Мяте» выдалась на славу, а погода не подвела. Для туляков и гостей региона выступил Антоха МС, Нейромонах Феофан по традиции притоптал «мятное» поле, спел Найк Борзов и множество других артистов.

Первая в России актриса-космонавт и вообще мастерица на все руки Юлия Пересильд презентовала свою музыкальную группу «Мандрагора».

Завершил день субботний хедлайнер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius». Его хиты на "Дикой Мяте" прозвучали впервые.