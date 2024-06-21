Гид по Туле Александра Липкан: о призраках на Металлистов, тайне птицы Гамаюн и туристическом кринже

Текст Надежды Бушиной, https://t.me/pervomaikaaa. Фото из архива Александры Липкан.

Экскурсовод и блогер открыла несколько тульских тайн, о которых вы точно не знали.

Александра Липкан открывает наш город людям с самых неожиданных сторон. Помимо этого, она блогер (26 тысяч подписчиков, на минуточку!). Поговорили о том, как начинался ее профессиональный путь, сложно ли вообще быть экскурсоводом, случаются ли кринж-истории с туристами. Более того, она

— Помните, как заработали первую тысячу подписчиков?

— Нет. Это было очень давно.

— Топ-5 приложений на вашем телефоне?

— Mail.ru, CapCut, Яндекс, WhatsApp, Inst* (запрещен в РФ).

— Объясните свою популярность как гида и блогера в том числе — в чем, по-вашему, она заключается?

— В искренности и желании влюбить в город и в его историю. Я такая какая есть.

— Сколько времени в день/неделю вы тратите на свой блог?

— Минимум 2 часа в день. Если добавить монтаж видео, съемку, подготовку, то 3-4 часа в день.

— Насколько вы загружены, работая экскурсоводом?

— До материнства — 5-6 дней в неделю по 6-8 часов. После рождения сына — 2 дня в неделю по 3-6 часов.

— За кем из блогеров следите/смотрите в интернете?

— Очень люблю Лену Самчук @samchuk_studio, Машу @omoskve. Из тульских — Алёну Шперову @alena_shperova, Веру Гридневу @veverka.ru. И еще Катю Солнце @kathi_crimea — это гид из Крыма.

— Самая большая удача, самый большой провал?

— Победа в конкурсе на лучшего гида России (второе место по мнению Ростуризма). Провала ни одного вспомнить не могу.

— Какой доход приносит ваш блог?

— В среднем 30 тысяч в месяц. Но благодаря блогу ко мне идут на экскурсии туляки, и это совсем другая история.

— Есть любимое хобби помимо работы?

— Вышивание крестиком и домашнее цветоводство.

— Как вам удается совмещать бешеный ритм жизни — ведение/съемку для блога, экскурсии, работу управленца собственного бизнеса — и воспитание маленького ребенка?

— Не знаю, просто делаю и всё. Считаю, что нельзя замедляться. Нужно обязательно держать себя в рабочем тонусе.

— Где черпаете вдохновение для блога? Откуда появляются новые/старые факты о городе, если не путем собственного исследования?

— На улицах. Иду и вижу, о каком доме хочу рассказать. Если не сама нахожу, то пользуюсь проверенными источниками — краеведами. В основном — архивы и литература по краеведению. Здесь у меня целая библиотека.

— За что вы любите Тулу? Есть ли тоска по чему-то такому, что город когда-то потерял?

— У Тулы есть особенное лицо города. Она очень разная, атмосферная, яркая. В ней очень много интересных людей со своей самобытной историей. Есть место, которое мне очень жаль, — сад Эрмитаж. Я бы мечтала по нему прогуляться, но его уничтожили еще в советский период. Он был на месте медицинского колледжа со своим прудом, местами отдыха и обилием цветов.



Фото из коллекции «Тула ушедшего века».

— Будет ли в дальнейшем какое-то новое ответвление в вашей деятельности/блоге?

— Новое ответвление — путешествия по России. Хочу больше уделить им времени. И еще будут истории тульской купчихи.

— Планируете ли крупный проект?

— Да! Уже готовится новый проект по гастрономическим путешествиям.

— Какие еще соцсети ведете помимо запрещенки?

— «ВК» и Telegram.

— Чего хочется в дальнейшем видеть в своем блоге? Больших цифр, больше отзывов/реакций или же больше каких-то своих достижений по контенту?

— Почему-то очень хочу, чтобы хоть одно видео стало миллионником. А так самое важное — и это моя миссия — чтобы в Тулу влюблялись туляки и ее хотели посетить всё больше гостей.

— Топ-7 вещей в вашей сумочке?

— Кошелек, блеск для губ, паспорт, водительское удостоверение, влажные салфетки, беспроводные наушники и вода.

— Любимое место в Туле?

— В Туле — Казанская набережная, в Тульской области — Куликово поле.

— Какой город России произвел на вас наибольшее впечатление? В каких городах ещё мечтаете побывать?

— Отвечаю на первый вопрос — Астрахань. Пока мечтаю о Владивостоке.

— Есть ли соображения на тему того, какого места и с какой направленностью не хватает Туле?

— Этно-деревни, сказочного городка. Быть может, просто отреставрированного квартала с деревянным зодчеством.

— Одна или две смешные ситуации, связанные с клиентами на экскурсии?

— Ой, чего только не было! Например, на экскурсии мужчина так устал, что заснул на лавочке. А еще один специально потерял жену и тёщу. Больше всех кричал, что не надо их ждать, пора ехать, не надо их искать! А потом как раз и выяснилось, что это его жена и тёща.

— Ваша самая большая мечта?

— Купить свою собственную квартиру в Туле.

— Хотим знать любопытный факт о Туле, о котором мало кто знает.

— Мои подписчики всегда под большим впечатлением от такого факта. На Пятницкой башне кремля есть флюгер в виде птицы Гамаюн. Так вот если под тень флюгера птицы Гамаюн встать на рассвете и загадать желание, то оно всенепременно сбудется! Причем у меня очень много людей, кто это делал и говорят, что правда сбывается.

— Есть какая-то мистическая кул-стори про наш город?

— На ул. Металлистов, 8, там где сейчас филиал музея-заповедника «Куликово поле», живёт призрак. Вообще, призрака встречали те, кто раньше проживал в этом доме, когда это была одна большая коммуналка. Мама моей очень хорошей знакомой видела девочку-призрака и рассказала, как это было. У нее было две дочери, и вот как-то ночью она проснулась и видит, что в комнате стоит девочка, обращается к дочерям по очереди, но ни одна не отвечает.

Тогда мать встала, включила свет и увидела, что дочери спят, а та девочка растворилась, ушла в никуда.

Ребята из музея «Куликово поле» тоже говорят, что девочка-призрак существует, но, правда, обитает где-то в подвале…

Эта комнатка, в которой девочку первый раз увидели, как раз располагалась там, где сейчас находится экспозиция музея. Что это за девочка, откуда она там взялась — неизвестно. Одна из бывших сотрудниц музея рассказывала, что ей в этом месте часто становилось плохо, буквально волосы дыбом! Как раз в том месте, где та самая комнатка была. Женщине даже пришлось уволиться из музея. Вот такая история.