6 лучших комментариев: 21 июня - 28 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тест: какой вы дачник?
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В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране
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Начальник тульского Управления ФСИН России Иван Прокопенко может покинуть свой пост
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Дмитрий Миляев пообщался с жителями Белёвского района
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Миляев поручил чиновникам качественно отвечать на вопросы туляков
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В Суворове сторож требует у школы доплату за совмещение ставки дворника
Лучший комментатор недели - ...