День молодежи, Beri Zaryad Fest и парад мотоциклов Harley-Davidson: выходные в Туле

День молодежи
Где: Казанская набережная.
29 июня на Казанской набережной отметят День молодежи.
BERI ZARYAD FEST
Где: Кластер «Октава».
29 июня в «Октаве» пройдет BERI ZARYAD FEST.
Самые жаркие последние выходные июня порадуют жителей и гостей города незабываемой атмосферой, новыми впечатлениями и яркими эмоциями.
ГАЗОН.ФЕСТ
Где: Казанская набережная.
29 июня на Казанской набережной стартует «ГАЗОН.ФЕСТ». Каждую неделю вас будет ждать новая тематика, а кульминацией станут зажигательные пятницы.
Парад мотоциклов Harley-Davidson
Где: Тула.
29 июня в Туле пройдёт парад мотоциклов Harley-Davidson. Более 500 байкеров из разных городов России финишируют на Казанской набережной.
В этом году сообществу «HOG России и СНГ» исполняется 19 лет, и праздновать свой день рождения мотоциклисты будут в Туле. Их объединяет любовь к мотопутешествиям, взаимоуважение, традиционные семейные ценности и ответственное отношение к ПДД.
В 14.30 по центру города проедет рекордное количество мотоциклов Harley-Davidson.
BERI ZARYAD SKATE FEST
Где: Кластер «Октава».
29 июня в «Октаве» пройдет чемпионат по скейтборду и самокатам BERI ZARYAD SKATE FEST.
Песни Бежина луга
Где: Село Тургенево, Чернский район.
29 июня в селе Тургенево Чернского района состоится Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвященный творчеству нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева.
Выставка собак
Где: Стадион «Спартак».
30 июня на стадионе «Спартак» пройдет выставка собак.
День йоги в Центральном парке
Где: Центральный парк.
29 июня в Центральном парке пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги.
В области сердца
Где: Кофейня «Волна».
Стоимость: 400 руб.
28 июня в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «В области сердца».
Фестиваль паркового волейбола
Где: Центральный парк.
29 июня в Центральном парке состоится I этап фестиваля паркового волейбола. Соревнования пройдут в классическом формате и в пляжном.
Машина добра
Где: Парковка ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) перед 1-м корпусом.
30 июня на парковке ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
29 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.