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День молодежи, Beri Zaryad Fest и парад мотоциклов Harley-Davidson: выходные в Туле

День молодежи, Beri Zaryad Fest и парад мотоциклов Harley-Davidson: выходные в Туле

А еще фестиваль паркового волейбола, соревнования скейтбордеров и открытие «ГАЗОН.ФЕСТ» — в нашем обзоре выходных.

День молодежи

Когда: 29 июня, суббота, 14.30.
Где: Казанская набережная.
 

День молодежи

29 июня на Казанской набережной отметят День молодежи

 

BERI ZARYAD FEST

Когда: 29 июня, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

BERI ZARYAD FEST

29 июня в «Октаве» пройдет BERI ZARYAD FEST.

Самые жаркие последние выходные июня порадуют жителей и гостей города незабываемой атмосферой, новыми впечатлениями и яркими эмоциями. 

 

ГАЗОН.ФЕСТ

Когда: 29 июня, суббота, 17.00.

Где: Казанская набережная.

ГАЗОН.ФЕСТ

29 июня на Казанской набережной стартует «ГАЗОН.ФЕСТ». Каждую неделю вас будет ждать новая тематика, а кульминацией станут зажигательные пятницы.

 

Парад мотоциклов Harley-Davidson

Когда: 29 июня, суббота, 14.30.

Где: Тула.

Парад мотоциклов Harley-Davidson

29 июня в Туле пройдёт парад мотоциклов Harley-Davidson. Более 500 байкеров из разных городов России финишируют на Казанской набережной. 

В этом году сообществу «HOG России и СНГ» исполняется 19 лет, и праздновать свой день рождения мотоциклисты будут в Туле. Их объединяет любовь к мотопутешествиям, взаимоуважение, традиционные семейные ценности и ответственное отношение к ПДД.

В 14.30 по центру города проедет рекордное количество мотоциклов Harley-Davidson. 

 

BERI ZARYAD SKATE FEST

Когда: 29 июня, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

BERI ZARYAD SKATE FEST

29 июня в «Октаве» пройдет чемпионат по скейтборду и самокатам BERI ZARYAD SKATE FEST.

 

Песни Бежина луга

Когда: 29 июня, суббота, 15.00.
Где: Село Тургенево, Чернский район.
 

Песни Бежина луга

29 июня в селе Тургенево Чернского района состоится Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвященный творчеству нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева.

 

Выставка собак

Когда: 30 июня, воскресенье, 10.00.
Где: Стадион «Спартак».
 

Выставка собак

30 июня на стадионе «Спартак» пройдет выставка собак.

 

День йоги в Центральном парке

Когда: 29 июня, суббота, 10.00.

Где: Центральный парк.

День йоги в Центральном парке

29 июня в Центральном парке пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. 

 

В области сердца

Когда: 28 июня, пятница, 19.00.
Где: Кофейня «Волна». 
Стоимость: 400 руб.
 

В области сердца

28 июня в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «В области сердца».

 

Фестиваль паркового волейбола

Когда: 29 июня, суббота, 9.30.
Где: Центральный парк.
 

Фестиваль паркового волейбола

29 июня в Центральном парке состоится I этап фестиваля паркового волейбола. Соревнования пройдут в классическом формате и в пляжном. 

 

Машина добра

Когда: 30 июня, воскресенье, 12.00.
Где: Парковка ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) перед 1-м корпусом.
 

Машина добра

30 июня на парковке ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

 

Москва-Петушки

Когда: 29 июня, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

29 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино?

Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
 

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