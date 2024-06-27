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Фолия

Фолия

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Шарль Герен Сюрвиль
  
Актеры:
Маналь Исса, Стефано Кассетти, Марго Шателье, Даниил Воробьев, Давид Мария Пурторти, Гвия Йело, Анита Чуй, Никола Ночелла, Мари Луче Пеннизи, Камилла Дюгас
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

По сюжету, после несчастного случая на съемочной площадке режиссер пытается собрать по кусочкам свои воспоминания. Постепенно выясняется, что он постоянно возвращается к своей потерянной любви.

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