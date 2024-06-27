Премьера: 27.06.2024

Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль

Актеры: Маналь Исса, Стефано Кассетти, Марго Шателье, Даниил Воробьев, Давид Мария Пурторти, Гвия Йело, Анита Чуй, Никола Ночелла, Мари Луче Пеннизи, Камилла Дюгас

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

По сюжету, после несчастного случая на съемочной площадке режиссер пытается собрать по кусочкам свои воспоминания. Постепенно выясняется, что он постоянно возвращается к своей потерянной любви.