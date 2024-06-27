Фолия
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Шарль Герен Сюрвиль
Актеры:
Маналь Исса, Стефано Кассетти, Марго Шателье, Даниил Воробьев, Давид Мария Пурторти, Гвия Йело, Анита Чуй, Никола Ночелла, Мари Луче Пеннизи, Камилла Дюгас
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
18+
По сюжету, после несчастного случая на съемочной площадке режиссер пытается собрать по кусочкам свои воспоминания. Постепенно выясняется, что он постоянно возвращается к своей потерянной любви.
Сегодня
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
29 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
30 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
1 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
2 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
3 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
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