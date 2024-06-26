Стало известно, как тульские чиновники будут искать собачьи «мины»

В администрации Тулы рассказали Myslo, как в областном центре будут проводить рейды и штрафовать жителей за неубранные собачьи «мины».
Напомним, еще в конце мая депутаты поддержали проект об уборке туляками экскрементов за питомцами после прогулки — соответствующие изменения внесли в Правила благоустройства. За нарушение физлицам теперь будет грозить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Как стало известно, рейды специалисты будут проводить ежедневно в формате выездного обследования. В случае выявления фактов нарушений протокол будут составлять на месте.
О каких деталях еще стоит знать:
- Проверки будут проходить во время ежедневных рейдов по соблюдению правил благоустройства, а также по обращениям граждан.
- В рейдах будут участвовать сотрудники управления по административно-техническому надзору, представители администрации округа, а при необходимости – полицейские.
- Факт нарушения будет фиксироваться фото- и видеосъёмкой.
- Работа по установлению нарушителя будет проводиться в максимально короткие сроки для привлечения нарушителя к ответственности в двухмесячный срок, в соответствии с КоАП РФ.
- Во время плановых рейдов и входе рассмотрения обращений туляков будет также контролироваться работа управляющих компаний.
- Если территория, на которой найдены экскременты, принадлежит хозяйствующему субъекту, а владельца питомца невозможно установить, уборку должен будет провести собственник земельного участка.
- Если территория, на которой найдены экскременты, находится в муниципальной собственности, а владельца питомца невозможно установить, то ответственность понесут органы власти, отвечающие за уборку территории.