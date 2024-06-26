Стало известно, как тульские чиновники будут искать собачьи «мины»

В администрации Тулы рассказали Myslo, как в областном центре будут проводить рейды и штрафовать жителей за неубранные собачьи «мины».

Напомним, еще в конце мая депутаты поддержали проект об уборке туляками экскрементов за питомцами после прогулки — соответствующие изменения внесли в Правила благоустройства. За нарушение физлицам теперь будет грозить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Как стало известно, рейды специалисты будут проводить ежедневно в формате выездного обследования. В случае выявления фактов нарушений протокол будут составлять на месте.

О каких деталях еще стоит знать: