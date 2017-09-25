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Рупор поэта

Рупор поэта

Вы пишете стихи и хотите найти своего слушателя? У вас уже есть поклонники вашего поэтического таланта и они с радостью придут послушать произведения своего кумира?

Тогда приглашаем вас на поэтический открытый микрофон «Рупор поэта»!

Приходите, читайте свои стихи, слушайте поэзию других, делитесь впечатлениями, пейте кофе и наслаждайтесь прекрасным субботним вечером в нашем антикафе!

Вход на мероприятие — 120 Р.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
30 сентября 2017, суббота
17:00
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