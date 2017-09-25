Вы пишете стихи и хотите найти своего слушателя? У вас уже есть поклонники вашего поэтического таланта и они с радостью придут послушать произведения своего кумира?

Тогда приглашаем вас на поэтический открытый микрофон «Рупор поэта»!

Приходите, читайте свои стихи, слушайте поэзию других, делитесь впечатлениями, пейте кофе и наслаждайтесь прекрасным субботним вечером в нашем антикафе!

Вход на мероприятие — 120 Р.