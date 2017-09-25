Рупор поэта
Вы пишете стихи и хотите найти своего слушателя? У вас уже есть поклонники вашего поэтического таланта и они с радостью придут послушать произведения своего кумира?
Тогда приглашаем вас на поэтический открытый микрофон «Рупор поэта»!
Приходите, читайте свои стихи, слушайте поэзию других, делитесь впечатлениями, пейте кофе и наслаждайтесь прекрасным субботним вечером в нашем антикафе!
Вход на мероприятие — 120 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
30 сентября 2017, суббота
17:00