Поле чудес

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Анна Сичинская

Актеры: Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малик Мурашкин, Владимир Левченко, Алиса Руденко, Максим Иванов, Феликс Мурзабеков, Тимофей Иванов, Алексей Войтюк, Елена Цыплакова, Алексей Ошурков, Максим Виноградов, Ольга Березкина

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой!