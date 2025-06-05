Поле чудес
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Анна Сичинская
Актеры:
Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малик Мурашкин, Владимир Левченко, Алиса Руденко, Максим Иванов, Феликс Мурзабеков, Тимофей Иванов, Алексей Войтюк, Елена Цыплакова, Алексей Ошурков, Максим Виноградов, Ольга Березкина
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
6+
Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой!
7 июня, суббота
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Алмаз Синема
8 июня, воскресенье
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
|Алмаз Синема
9 июня, понедельник
|
15:00
|Алмаз Синема
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июня, вторник
|
15:00
|Алмаз Синема
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июня, среда
|
15:00
|Алмаз Синема
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
8 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
9 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
10 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
11 июня, среда
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
12 июня, четверг 00:00
1 мая - 9 июня
17 мая - 17 июня
3 - 11 июня
5 - 11 июня
7 - 8 июня